29 апреля в уютном КОРПУСе состоится первый концерт Minsk Improvisers Orchestra! Начало в 20:00, Вход: free donation.
Minsk Improvisers Orchestra — это открытый коллектив, который существует для спонтанного создания музыки в реальном времени с опорой на свободную импровизацию. Проект основан в 2018 году аккордеонистом Алексеем Ворсобой при поддержке Культ. центра КОРПУС и Ableton Music School Беларусь. Музыка создаётся без нот, стилей и направлений, используя текстовые и графические партитуры, приемы дирижируемой импровизации.
Напутствие от Алексея Варсобы:
Мы начинаем ) 29 апреля запланировано наше первое выступление. Саундчек начнётся в 16:00 и продлится до 19:00 - концерт начнется в 20:00. Во время саундчека мы договоримся о принципах взаимопонимания и взаимодействия - поэтому ! - Пожалуйста приходите не слишком опаздывая. На саундчек имеет смысл прийти даже если вы не планируете участвовать в данным концерте для того чтобы познакомиться с технической стороной процесса и принципами взаимодействия которые мы будем обсуждать. Количество каналов ограничено: их у нас 32. В идеале, для подключения, вы отдаете нам свой Jack или xlr кабель от Своего инструмента/микрофона. Для тех у кого нету такой возможности - У нас есть свои микрофоны Но немного - в первую очередь будем стараться озвучить голоса и тихие акустические инструменты - возможно мы не всех подключим кому требуется микрофон, но не волнуйтесь, так как в нашем пианиссимо будет слышно даже дыхание) даже не подключенный акустический инструмент нам нужен ) Анкету на данный момент заполнило 64 человека, из них большая часть тех кто имеет опыт свободной импровизации, думаю, принципиально важно, чтобы в первый раз Мы собрались все вместе, увидели друг друга и познакомились. ) До скорой встречи в культ. центре КОРПУС (Машерова 9/8)! С уважением Alexey Vorsoba.