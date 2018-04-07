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Гастроли Калила Уилсона в России

07.04.2018


Гастроли Калила Уилсона в России
С 13 апреля в России начинаются большие гастроли одного из самых ярких молодых джазовых вокалистов нашего времени Калила Уилсона (Kalil Wilson)! Они завершаться 28 апреля его участием в VR Jazz Fest в честь Международного Дня Джаза!

Его мощный, но в то же время чрезвычайно гибкий и богатый нюансами голос позволяет ему чувствовать себя одинаково комфортно во многих стилях от традиционного джаза до соула и р-н-б и даже академической музыки. Уникальный тембр, большой диапазон и высокая техническая подготовка делают Калила одним из самых перспективных музыкантов на современной мировой сцене.

Такого же мнения придерживаются музыкальные критики и журналисты. Мастерство калила неоднократно удостаивалось самых высоких оценок от видных деятелей джаза со всего мира.
Еще в юном возрасте Калил Уилсон был приглашен в UC Berkley обучаться по программе для одаренных детей. Продолжил свое образование он в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса.
Калил Уилсон уже успел завоевать признание американской и европейской публики, выступая с такими великими музыкантами, как Carlos Santana, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Cindy Blackman, Zakir Hussain, Dave Holland, Omara Portuondo, он лауреат многочисленных премий в номинации «Лучший джазовый вокал» и участник большого количества международных фестивалей как в самих США, так и в Европе и Азии.

Полное расписание концертов:
13.04 Москва — клуб Союз Композиторов
14.04 Москва — JAM Club А. Макаревича (начало в 14:00)
15.04.Мурманск — Областная Филармония
18.04 Тула — Областная Филармония
19.04 Москва — Джаз-клуб Игоря Бутмана
21.04 Новосибирск — Twiggy Bar
22.04 Абакан — Абаканcкий Дворец Молодежи
24.04 Кызыл — Областная Филармония
26.04 Иваново — Областная Филармония
28.04 Москва — VR JAZZ FEST в ЦДХ

Приобрести билеты можно на сайте VR Jazz Agency — https://vrjazzagency.com/concerts/

Состав квартета:
Константин Хазанович — фортепиано
Михаил Фоминых — контрабас
Андрей Иванов — барабаны

Виктор Радзиевский-мл.

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия, США
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