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"Носорогов и Валентиныч" в Музее Азгура

27.03.2018


Носорогов и Валентиныч в Музее Азгура
22 мая
Цикл концертов проекта «Живой уголок»:
НОСОРОГОВ и ВАЛЕНТИНЫЧ. !ХОП!

Дуэт Носорогов и Валентиныч является оперативной-креативной бригадой музыкального конструктора !ХОП!
Михей Носорогов – профессиональный художник, автор текстов и основной идеолог проекта.
Инструмент – укулеле, гитара. Вокал.
Андрон Валентиныч – профессиональный композитор и баянист. На нём решение музыкальных задач проекта, мелодии и аранжировки.
Дуэт исполняет разнообразный шансон( GONZOFOLK ) – авторский, а также лучших представителей этого жанра в собственном прочтении. Основная идея коллектива довести слушателя до грани - эстетической, этической, культурной, вместе переступить её и с размаху пнуть ногой любые стереотипы. На выходе продукт получается непростой. От слушателя требуется немалая эрудиция в разных вопросах бытия. Слушатель невольно вовлекается в процесс создания новых ментальных и чувственных форм. Носорогов и Валентиныч собирают свои пазлы из казалось бы несочетаемых обрывков. В одной песне могут столкнуться классическая поэзия с площадной бранью, доктрины дзэн и порнография, эстрадный пафос и Бах. Презрение к безопасному, обезличенному, отформатированному искусству слышится в каждой песне.
Это ли не то, что нам надо?
В данном формате коллектив существет три года и активно гастролирует по русскоязычному пространству вселенной. И не только.
Минск. Беларусь.

19 00

18 +

“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”

страна
Беларусь
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