"Носорогов и Валентиныч" в Музее Азгура

22 мая

Цикл концертов проекта «Живой уголок»:

НОСОРОГОВ и ВАЛЕНТИНЫЧ. !ХОП!



Дуэт Носорогов и Валентиныч является оперативной-креативной бригадой музыкального конструктора !ХОП!

Михей Носорогов – профессиональный художник, автор текстов и основной идеолог проекта.

Инструмент – укулеле, гитара. Вокал.

Андрон Валентиныч – профессиональный композитор и баянист. На нём решение музыкальных задач проекта, мелодии и аранжировки.

Дуэт исполняет разнообразный шансон( GONZOFOLK ) – авторский, а также лучших представителей этого жанра в собственном прочтении. Основная идея коллектива довести слушателя до грани - эстетической, этической, культурной, вместе переступить её и с размаху пнуть ногой любые стереотипы. На выходе продукт получается непростой. От слушателя требуется немалая эрудиция в разных вопросах бытия. Слушатель невольно вовлекается в процесс создания новых ментальных и чувственных форм. Носорогов и Валентиныч собирают свои пазлы из казалось бы несочетаемых обрывков. В одной песне могут столкнуться классическая поэзия с площадной бранью, доктрины дзэн и порнография, эстрадный пафос и Бах. Презрение к безопасному, обезличенному, отформатированному искусству слышится в каждой песне.

Это ли не то, что нам надо?

В данном формате коллектив существет три года и активно гастролирует по русскоязычному пространству вселенной. И не только.

Минск. Беларусь.



19 00



18 +



“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”

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