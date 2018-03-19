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50 лет первому минскому бит-фестивалю

19.03.2018


50 лет первому минскому бит-фестивалю

Десять лет назад журнал «Jazz-Квадрат» статьями Юрия Нестеренко и Владимира Лазарева рассказал о замечательном фестивале, прошедшем 12 апреля 2008 года в стенах бывшего минского радиотехнического института, а ныне Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в честь сорокалетия со дня официального рождения белорусского рока, чему дал начало состоявшийся в этих же стенах в 1968 году первый минский бит-фестиваль.Эти материалы и сегодня можно найти на сайте: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=2647§

§

И вот прошло еще десять лет. Минский бит-фестиваль отмечает круглую дату, ему уже пятьдесят! И вновь цвет и история белорусской музыки отмечает эту дату, на сей раз 19 апреля в минском кафе-клубе «Грай» (Интернациональная,33), - Владимир Кондрусевич, Андрей Плесанов, Пит Павлов, Владимир Ткаченко, Ольга Алипова, группы «Крама», Madera Hard Blues, The Road Dogs…. Не перечисляю всех: вглядитесь в афишу и вы все увидите сами! Вход на этот большой юбилейный концерт будет свободным.§

страна
Беларусь
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