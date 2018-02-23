Московские концерты Даниеле Горгоне

Один из самых ярких пианистов Италии, последователей старой джазовой школы, Даниеле Горгоне (Daniele Gorgone). родом из Пизы, Тоскана – провинции которая славится самыми красивыми холмистыми пейзажами, и лучшим вином.
В своей музыке он объединяет наследие итальянской классической музыки с американскими традициями свинга импровизации. Более 20 лет на сцене, в юности, его стиль формировался благодаря влиянию легенд итальянского джаза Дадо Морони, Риккардо Дзенья, Стефано Боллании американцами Барри Харрису, Норману Симонсу, Дэвиду Хэйзлтайну.
Во время краткого визита Даниеле в Россию, на время концертов, к Даниеле присоединятся известные московские музыканты Сергей Хутас – контрабас, Илья Гендлер – барабаны.
Гостя представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский.
Сегодня Горгоне не только один из самых успешных и известных музыкантов Италии, но и продюсер, организатор многочисленных фестивалей и директор ряда компаний связанных с менеджментом артистов. Одаренный языком свинга, блюза и госпела, который характеризует его музыкальность, а также его бизнес талант позволил Даниеле сотрудничать с всемирно известными звездами джаза в студии, а также в турах по Италии и за рубежом. Среди таких музыкантов Jason Marsalis, Garrison Fewell, Joe Lee Wilson, Bucky Pizzarelli, Andy Gravish, Rachel Gould, Claudio Chiara, Fabrizio Bosso, Patrice Soler, Max Ionata, Mattia Cigalini, Emanuele Cisi, Marlene Verplank, Marco Panascia ,Jesse Davis, Joahnnes Faber, Scott Hamilton, John Davis, , Deborah J. Carter, а также многие другие. География его гастролей и путешествий охватывает самые престижные сцены Франции, Швейцарии, США, Ирландии, Германии, Словении, Турции: Montopol iJazz Festival, Piacenza Jazz Festival, Gallarate Jazz Festival, VillaImperiale Jazz Peperoncino Jazz Festival, Roccella Jonica, Jazzat Metastasio, Torino Jazz Club, Jazz Festival, Sile Jazz, Fermo Jazz Festival Jazz Festival, Latina Jazz Festival, Darry Jazz Festival, Summer Jazz OpenAir, Jazz at the Bellevilloise, Istanbul Jazz Center и этот список можно продолжать.