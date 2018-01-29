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В «Доме» выступят Волков, Шилклопер и Старостин

29.01.2018


В «Доме» выступят Волков, Шилклопер и Старостин
22 февраля в Культурном центре ДОМ состоится концерт трио Волков-Шилклопер-Старостин. Неоджазовый валторнист Аркадий Шилклопер и певец, исследователь русского фольклора Сергей Старостин сотрудничают еще с прошлого века, когда они вместе с пианистом Михаилом Альпериным играли в составе Moscow Art Trio. После переезда Альперина в Норвегию, этот состав стал выступать реже, зато сложилось другое трио, где к Шилклоперу и Старостину присоединился контрабасист Владимир Волков, на тот момент известный благодаря дуэту с трубачом и композитором Вячеславом Гайворонским, а ныне часто выступающий с Леонидом Фёдоровым («Аукцыон»).

«Мощная артистическая энергетика и изобретательность Владимира Волкова, виртуозность и филигранная техника «духовых дел мастера» Аркадия Шилклопера, и неповторимый, насквозь русский, глубоко-чувственный и медитативно-созерцательный голос Сергея Старостина создают удивительное гипнотическое звуковое поле чудодейственного эффекта и напряжения!» - характеризует трио известный джазовый композитор, трубач и педагог Олег Степурко.

Начало: 20.00

Адрес: Москва, Большой Овчинниковский пер., дом 24, стр. 4, м.Новокузнецкая

страна
Россия
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
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