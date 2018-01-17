Adam Bałdych Sextet выступит в Минске

Лучший джазовый скрипач Польши, Адам Балдых известен на родине как музыкальный вундеркинд, который вырос в серьезного взрослого музыканта. Выпускник Академии музыки в Катовице (Польша) и престижного Berklee College of Music (США), он самого начала карьеры искал свой стиль в музыке. В проектах 31-летнего скрипача и композитора слышно его увлечение джазом, современной рок музыкой и классикой. Свои альбомы Балдых записывает на престижном немецком лейбле ACT MUSIC. Он не только талантливый музыкант, но и «баловень судьбы»: несколько лет подряд Адам входит в число номинантов на главную музыкальную награду Польши Fryderyk; неоднократно назывался «лучшим джазовым скрипачом» читателями авторитетного журнала Jazz Forum, а в 2016 году был награжден «Золотым крестом заслуги» Президента Республики Польша и почетной наградой «За заслуги перед польской культурой».



Сотрудничал и выступал на сцене с известными джазменами Польши и мира, среди которых Лешек Можджер, Гражина Августик, Ярэк Сметана, Ларс Дэниэльсон, Дидье Локвуд, Royal String Quartet, NDR Big Band, Нильс Ландгрен и др.



В Минске Адам Балдых выступит со своим секстетом на большой сцене Белгосфилармонии 7 февраля. Концерт состоится при поддержке Польского Института в Минске.



Анастасия Костюкович

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