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Jazz Dance Orchestra - концерт в День Рождения!

08.01.2018


Jazz Dance Orchestra - концерт в День Рождения!
13 января 2018 года в московском клубе “16 тонн” состоится большой праздничный концерт, посвященный 14-му Дню Рождения популярного музыкального коллектива Jazz Dance Orchestra. Это событие будет особенным и очень масштабным!

Основанный в 2004 году трубачом и композитором Вадимом Зайдиным, Jazz Dance Orchestra является родоначальником стиля поп-джаз в России и единственным коллективом, в чьем творчестве органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор. Оркестр не раз принимал участие в международных музыкальных фестивалях, популярных телепередачах и радиошоу.

В течение трех лет коллектив был участником шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, где под его сопровождение пели Иван Ургант, Александр Розенбаум, Александр Градский и многие другие. Сейчас композиции Jazz Dance Orchestra можно услышать в эфире топовых российских джазовых и лаундж радиостанций, а его концерты проходят на самых модных площадках по всей России. Необычное сочетание различных музыкальных стилей и жанров, в смелых джазовых интерпретациях каждый раз удивляет преданных поклонников и завоевывает новых слушателей.

Для гостей этого вечера будет подготовлена специальная, обновленная к празднику музыкальная программа. Конечно, не обойдется и без приятных сюрпризов, а также специальных гостей: на сцену выйдут друзья Jazz Dance Orchestra и коллеги по музыкальному цеху. По традиции всех зрителей ждет большой праздничный торт, а самых активных - памятные подарки!

Алиса ВЕЛИЧКО

АлисаА

А

страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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