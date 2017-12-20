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В Великом Новгороде началось вещание Радио JAZZ
20.12.2017
С 20 декабря 2017 года началось вещание Радио JAZZ в Великом Новгороде. Для жителей сердца старой Руси и близлежащих населенных пунктов радиостанция будет доступна на частоте 100.0 FM.
С этого дня по всей территории новгородской области более двухсот пятидесяти тысяч человек смогут в любое время суток слушать в радиоэфире джаз, соул и блюз, а также музыкальные программы, рубрики и новости из мира джаза.
Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».
Софья Воронцова
страна
Россия
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