Shoo презентует новогодний дуэт в стиле 30-х со звездой СТС Андреем Шишковым



24 декабря в московском Клубе Алексея Козлова состоится рождественский концерт absolute soul группы Shoo. В рамках выступления будет презентована новая новогодняя песня «Пой со мной» в дуэте с молодым актером, звездой сериала «Ивановы-Ивановы» на СТС Андреем Шишковым. Композиция в стиле Золотого века Голливуда и Золотого века мюзикла продолжит многолетнюю традицию группы под каждый Новый год выпускать синглы с зимними песнями разных десятилетий.



«За неделю до Нового года мы приглашаем всех прийти к нам на концерт и окунуться в настроение волшебного семейного праздника - даже тем, кто в суматохе последних дней года не крутит головой по сторонам и не замечает ярких огней, подсветок, наряженных елок и призывных рекламных баннеров. А что важно в праздник? Правильно, очутиться в кругу любимых людей, отключиться от всех забот и наполниться счастьем и улыбками до краев!» - приглашает фронтвумен группы Шуня Балашова.



Семь лет назад группа Shoo записала свою первую новогоднюю песню в стиле 90-х и каждый год в обратном порядке выпускала композиции, характерные для того или иного десятилетия. В клубе Алексея Козлова музыканты презентуют свой новый новогодний трек в стиле 30-х – времени расцвета эры свинга, появления цветного кино и начала «золотого века комиксов».



Начало: 20.00



Адрес: в московскомсостоится рождественский концерт absolute soul группы Shoo. В рамках выступления будет презентована новая новогодняя песня «Пой со мной» в дуэте с молодым актером, звездой сериала «Ивановы-Ивановы» на СТС Андреем Шишковым. Композиция в стиле Золотого века Голливуда и Золотого века мюзикла продолжит многолетнюю традицию группы под каждый Новый год выпускать синглы с зимними песнями разных десятилетий.«За неделю до Нового года мы приглашаем всех прийти к нам на концерт и окунуться в настроение волшебного семейного праздника - даже тем, кто в суматохе последних дней года не крутит головой по сторонам и не замечает ярких огней, подсветок, наряженных елок и призывных рекламных баннеров. А что важно в праздник? Правильно, очутиться в кругу любимых людей, отключиться от всех забот и наполниться счастьем и улыбками до краев!» - приглашает фронтвумен группы Шуня Балашова.Семь лет назад группа Shoo записала свою первую новогоднюю песню в стиле 90-х и каждый год в обратном порядке выпускала композиции, характерные для того или иного десятилетия. В клубе Алексея Козлова музыканты презентуют свой новый новогодний трек в стиле 30-х – времени расцвета эры свинга, появления цветного кино и начала «золотого века комиксов».Начало: 20.00Адрес: Маросейка, 9/2, м.Китай-город



страна

Россия

музыкальный стиль

свинг

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