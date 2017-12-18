Рождественский концерт в "Новом Иерусалиме"

Музыкальная феерия, праздничное настроение, лучшие образцы мировой классики, юмор и сюрпризы – всё это ждёт зрителей на Рождественском концерте Московской областной филармонии, который пройдёт 22 декабря в 18:00 в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим». Программу представят оркестр «Инструментальная капелла» и солист Артур Назиуллин (кларнет). Художественный руководитель и дирижёр оркестра – заслуженный артист России Виктор Луценко.
Изящная и грациозная «Маленькая ночная серенада» Моцарта, лёгкие, игривые, юмористические пьесы Андерсона и Гершвина, зажигательный регтайм Джоплина – россыпь шедевров!
Программу украсит кларнетист Артур Назиуллин – солист Московской областной филармонии, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной Республиканской премии им. Ш. Бабича, обладатель грантов Президента Российской Федерации В.В. Путина и Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова. По результатам независимой статистики Международной ассоциации кларнетистов Артур вошел в десятку лучших кларнетистов нового поколения. Музыкант представит все возможности своего музыкального инструмента. С оркестром «Инструментальная капелла» он исполнит популярные композиции Астора Пьяццоллы: «Времена года в Буэнос-Айресе», «Oblivion» и, конечно, «Libertango».