Йотам Сильберстайн и Apple Tea в проекте «Джазовый мост: Беларусь – Израиль»

В 2005 году восходящая звезда джаза Yotam Silbrstein получает стипендию от престижной «New School» и переезжает в Нью-Йорк, где учится у выдающихся преподавателей, получает признание со стороны коллег-музыкантов и джазовых журналистов, широкую известность среди любителей джаза. Всего за 6 лет после приземления в «Большом яблоке» Йотам становится известным гитаристом и по праву занимает своё место в ряду джазовой элиты мира, попеременно сотрудничая с легендарными музыкантами Джоном Патитуччи, Маркусом Миллером, Джеймсом Муди, Пакито Д’Риверой, Монти Александером, Роем Харгроувом, оркестром «Все звёзды Диззи Гиллеспи» и другими.
Совместные выступления с первоклассными музыкантами позволили Йотаму Сильберстайну получить богатый концертный опыт и отточить свой природный талант.На сегодняшний день музыкант выпустил 5 собственных альбомов и принял участие во множестве совместных проектов с известными джазовыми исполнителями, его музыкальный талант приобрел блистательную огранку, его карьера продолжает стремительно расти, и критики согласны с тем, что Йотама ждет звёздное будущее.