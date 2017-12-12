Йотам Сильберстайн и Apple Tea в проекте «Джазовый мост: Беларусь – Израиль»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Йотам Сильберстайн и Apple Tea в проекте «Джазовый мост: Беларусь – Израиль»

12.12.2017


Йотам Сильберстайн и Apple Tea в проекте «Джазовый мост: Беларусь – Израиль»

18 декабря в 19:00 на сцене Национального академического драматического театра им. М. Горького впервые в Беларуси выступит один из лучших молодых гитаристов мира израильтянин Йотам Сильберстайн. Израильский гитарист выступит вместе с мэтрами отечественного джаза группой «Яблочный Чай». Концерт пройдёт при поддержке Посольства Израиля в Республике Беларусь в рамках проекта «Джазовый мост: Беларусь-Израиль».§

Концерт в Минске организован агентством "Эквилибриум АРТС"

В 2005 году восходящая звезда джаза Yotam Silbrstein получает стипендию от престижной «New School» и переезжает в Нью-Йорк, где учится у выдающихся преподавателей, получает признание со стороны коллег-музыкантов и джазовых журналистов, широкую известность среди любителей джаза. Всего за 6 лет после приземления в «Большом яблоке» Йотам становится известным гитаристом и по праву занимает своё место в ряду джазовой элиты мира, попеременно сотрудничая с легендарными музыкантами Джоном Патитуччи, Маркусом Миллером, Джеймсом Муди, Пакито Д’Риверой, Монти Александером, Роем Харгроувом, оркестром «Все звёзды Диззи Гиллеспи» и другими.

Совместные выступления с первоклассными музыкантами позволили Йотаму Сильберстайну получить богатый концертный опыт и отточить свой природный талант.На сегодняшний день музыкант выпустил 5 собственных альбомов и принял участие во множестве совместных проектов с известными джазовыми исполнителями, его музыкальный талант приобрел блистательную огранку, его карьера продолжает стремительно расти, и критики согласны с тем, что Йотама ждет звёздное будущее.

страна
Беларусь, Израиль
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
05.12.2017London Community Gospel Choir в московском Доме музыки
03.12.2017Трибьют Элмору Джеймсу
21.11.2017Британская группа Incognito выступит в Москве
20.11.2017Джазовый фестиваль в Лондоне
13.11.2017Гала-концерт IV Открытого фестиваля вокальной импровизационно-джазовой музыки
27.10.2017Проект "Джаз в Клину" - - концерт «Джаз на букву С» (Осенний джаз-2017)
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com