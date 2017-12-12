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Концерт «Numerato continuo» в музее Вадима Сидура

12.12.2017


Концерт «Numerato continuo» в музее Вадима Сидура
20 декабря в московском музее Вадима Сидура состоится концерт импровизационной музыки для фортепиано, кларнета и электроники.

Григорий Мумриков (кларнет/электроника), Леля Сальникова (электроника) и Юрий Виноградов (фортепиано) сыграют в режиме реального времени крупную и недетерминированную музыкальную композицию, состоящую из различных мотивов, элементов, шумов и звучков.

Центральной темой звучания будет борьба между значащим в музыке, подлежащим интерпретации, и непосредственно воспринимаемой звуковой поверхностью, самим телом звука.

Григорий Мумриков (кларнет, электроника) – музыкант и художник, выпускник Астраханской консерватории, ГМУ им. Гнесиных и московской Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. Участник ряда фестивалей и выставок. Музыкальный проект MoN.

Юрий Виноградов (фортепиано) – историк философии и музыкант-импровизатор, основатель коллаборации «EllektraCyclone» (https://vk.com/ellektracyclone) совместно с Лелей Сальниковой.

Леля Сальникова – саундпродюсер, участник коллаборации «EllektraCyclone».

Концерт для фортепиано, кларнета и электроники «Numerato continuo»
20 декабря, 19:30
Музей Вадима Сидура, Новогиреевская улица, 37/А
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