Концерт «Numerato continuo» в музее Вадима Сидура

20 декабря в московском музее Вадима Сидура состоится концерт импровизационной музыки для фортепиано, кларнета и электроники.
Григорий Мумриков (кларнет/электроника), Леля Сальникова (электроника) и Юрий Виноградов (фортепиано) сыграют в режиме реального времени крупную и недетерминированную музыкальную композицию, состоящую из различных мотивов, элементов, шумов и звучков.
Центральной темой звучания будет борьба между значащим в музыке, подлежащим интерпретации, и непосредственно воспринимаемой звуковой поверхностью, самим телом звука.
Григорий Мумриков (кларнет, электроника) – музыкант и художник, выпускник Астраханской консерватории, ГМУ им. Гнесиных и московской Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. Участник ряда фестивалей и выставок. Музыкальный проект MoN.
Юрий Виноградов (фортепиано) – историк философии и музыкант-импровизатор, основатель коллаборации «EllektraCyclone» (https://vk.com/ellektracyclone) совместно с Лелей Сальниковой.
Леля Сальникова – саундпродюсер, участник коллаборации «EllektraCyclone».