Трек с нового альбома Романа Мирошниченко попал в финал американского конкурса композиторов

12 декабря в московском клубе «Высоцкий» состоится презентация нового альбома «Ascension» («Восхождение») самого титулованного отечественного гитариста Романа Мирошниченко. В записи треков приняли участие специальные гости: лауреат «Грэмми», виртуозный скрипач Чарли Бишарат, знаменитый аргентинский пианист Марио Пармисано, известные музыканты Флориды Луис Алисия (ударные) и Арон Ферре (клавишные), датский гитарист Хенрик Андерсен и легендарный американский перкуссионист Гумби Ортис, выступающий c Элом Ди Меолой уже более 30 лет. Основной материал был записан в составе трио, при участии давних партнеров Романа на сцене и в студии, известных московских музыкантов - Валерия Черноока (ударные) и Олега Канакова (бас-гитара, клавишные). На предстоящей презентации в компании с ними Роман исполнит все 9 инструментальных композиций нового альбома.



Спустя лишь месяц после выхода альбома, в ноябре 2017 года, композиция Романа Мирошниченко «Bootman Badroomba» с «Ascension» стала финалистом американского конкурса 22nd Annual USA Songwriting Competition (USASC), являющегося ведущим в мире международным конкурсом авторов песен и композиторов с призовым фондом в более чем 100 тысяч долларов. В судейский комитет USASC входят ведущие деятели музыкальной индустрии, включая издателей и продюсеров мейджор-лейблов SONY Music, Universal Music, EMI, Warner/Reprise и других.



«Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие. Отлично выполненное продолжение великих традиций фьюжн!» - с восторгом отозвался об альбоме легендарный гитарист Эл Ди Меола.



Также в альбом вошла «электрическая» версия композиции Alien's Dream, написаной для прошлого проекта World Of Guitar Trio и посвященной одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который в свою очередь, очень тепло отзвался о новом релизе: «Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream. Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»



Начало: 19.30



Адрес: ул.Высоцкого, 3, м.Таганская, Марксистская

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