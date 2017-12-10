Первый в США музей музыки госпел

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 2020 году в Чикаго должен появиться первый в США (да, наверное, и в мире) музей музыки госпел. Национальный музей музыки госпел собирается обосноваться на площадке старой баптистской церкви «Пилигрим» в чикагском Саутсайде. Место выбрано не случайно. Во-первых Южная Сторона, Саутсайд – это весьма знаменитый для корневой афроамериканской музыки район. Во-вторых, именно в этой церкви в тридцатых годах прошлого века служил музыкальным директором и пианистом блюзмен Томас Дорси, много сделавший для интеграции джаза, блюза и христианских религиозных текстов в единое целое, которое мы сегодня зовем музыкой госпел. В этой церкви выступали Арета Фрэнклин, Махалия Джексон, Джеймс Кливленд.



В 2006 году в здании случился страшный пожар. Выгорело все, остались только наружные стены. Применительно к ситуации архитектор Дирк Логан разработал проект музея, сохраняя исторические стены здания и устраивая над ними светопрозрачную крышу. Главным организатором проекта стал Дон Джексон – основатель специальной премии в области госпел Stellar Gospel Music Awards и бывший директор музея афроамериканской истории DuSable. Джексон видит общую стоимость проекта примерно в 32 миллиона долларов. Пока он вложил в дело 1 миллион собственных денег. Открытие музея Джексон планирует на сентябрь 2020 года. Сентябрь тут не случаен – именно этот месяц бывший президент США Обама провозгласил «месяцем музыки госпел».

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