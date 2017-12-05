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London Community Gospel Choir в московском Доме музыки

05.12.2017


London Community Gospel Choir в московском Доме музыки
Один из самых известных коллективов Великобритании London Community Gospel Choir впервые выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 6 декабря в рамках абонемента «A Capella. The Best».

Мадонна, Стинг, Джордж Майкл, Селин Дион, Сара Брайтман, Пол Маккартни выступали с этими музыкантами. Не одно поколение зрителей всего мира знают их голоса по саундтреку к диснеевскому мультфильму «Король Лев», записанному в сотрудничестве с Элтоном Джоном.

Коллектив, созданный когда-то ради одного выступления, уже 35 лет вдохновляет своим пением сердца миллионов слушателей во всем мире. Микс традиционных песнопений, блюзового саунда, зажигательных музыкальных ритмов и джазового драйва «лучшего английского госпел-хора», по мнению экспертов национальной премии Urban Music Awards, восхищает своим исполнительским мастерством и энергией.

«Спорный, профессиональный, энергичный, вдохновляющий и наполненный духом! Какое бы прилагательное вы ни выбрали, чтобы описать звук и видение London Community Gospel Choir, теперь их не остановить. Они будут продолжать идти туда, где ангелы боятся ступить» (The Guardian).

Концерт в Доме музыки – это уникальная возможность вживую услышать аутентичные духовные композиции в оригинальном исполнении London Community Gospel Choir.

Антон Гонца

страна
Великобритания
музыкальный стиль
госпел, кроссовер
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