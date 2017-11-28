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Новый тур по России Андреа Манзони и Андреа Беккаро

28.11.2017


Новый тур по России Андреа Манзони и Андреа Беккаро
Дуэт итальянских мастеров стиля Fusion и Crossover – Андреа Манзони (пианист и композитор) и Андреа Беккаро (барабанщик) в декабре возвращается в Россию с новым туром!

Андреа Манзони – итальянский пианист и композитор более 10 лет проживающий в Париже, обладатель множества фестивальных побед и прочих наград в области импровизационной музыки, всемирно признанный корифей стиля Crossover – сплава джаза, рока и классики. Манзони стремится доказать публике, что у этих направлений сходства больше, чем различий; дерзко переплетает жанры, создавая новое выразительное искусство. Каждый его концерт отличается от предыдущих, а минувшим летом музыканту выпала честь выступить в нью-йоркском Carnegie Hall – дуэтом с знаменитой армянской оперной певицей Рози Ануш Свазьян (Rosy Anoush Svazlian), концерт освящался New York Times, CNN и другими ведущими мировыми СМИ.

Его тезка и коллега Андреа Беккаро – один из самых знаменитых драммеров Италии. За более чем двадцатилетнюю карьеру выступил на престижнейших сценах мира от Лос-Анджелеса и Нью-Йорка до Парижа и Милана. Известен как виртуоз, объединяющий в своей игре самые передовые техники различных стилей – от джаз-рока до экспериментальной электронной и авангардной музыки.

Расписание концертов:

01.12.2017 Москва – JAM Club
(https://www.jamclub.moscow/)
02.12.2017 Казань – Старый Рояль
03.12.2017 Ижевск – Филармония
06.12.2017 Липецк – Филармония
07.12.2017 Москва – клуб Алексея Козлова
(http://kozlovclub.ru/ai1ec_event/andrea-manzoni-andrea-beccaro-italy/?instance_id=%3E)
08.12.2017 Москва – клуб Игоря Бутмана
(http://www.butmanclub.ru/taganka/?ym=201712)
09.12.2017 Тула – Филармония
10.12.2017 Санкт-Петербург – JFC Jazz Club
(http://jfc-club.spb.ru/afisha-jfc-jazz-club-december-2017/)
11.12.2017 Петрозаводск – Филармония
13.12.2017 Санкт-Петербург – JFC Jazz Club
14.12.2017 Великий Новгород – Филармония
15.12.2017 Москва – Союз Композиторов
(https://ucclub.ru/event/15-12-2017/20-30/)
16.12.2017 Симферополь – Irey Jazz Club
17.12.2017 Симферополь – Irey Jazz Club
19.12.2017 Ярославль – Филармония

Музыкантов представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский. Виктор Радзиевский-мл.

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Италия
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