Новый тур по России Андреа Манзони и Андреа Беккаро
28.11.2017
Дуэт итальянских мастеров стиля Fusion и Crossover – Андреа Манзони (пианист и композитор) и Андреа Беккаро (барабанщик) в декабре возвращается в Россию с новым туром!
Андреа Манзони – итальянский пианист и композитор более 10 лет проживающий в Париже, обладатель множества фестивальных побед и прочих наград в области импровизационной музыки, всемирно признанный корифей стиля Crossover – сплава джаза, рока и классики. Манзони стремится доказать публике, что у этих направлений сходства больше, чем различий; дерзко переплетает жанры, создавая новое выразительное искусство. Каждый его концерт отличается от предыдущих, а минувшим летом музыканту выпала честь выступить в нью-йоркском Carnegie Hall – дуэтом с знаменитой армянской оперной певицей Рози Ануш Свазьян (Rosy Anoush Svazlian), концерт освящался New York Times, CNN и другими ведущими мировыми СМИ.
Его тезка и коллега Андреа Беккаро – один из самых знаменитых драммеров Италии. За более чем двадцатилетнюю карьеру выступил на престижнейших сценах мира от Лос-Анджелеса и Нью-Йорка до Парижа и Милана. Известен как виртуоз, объединяющий в своей игре самые передовые техники различных стилей – от джаз-рока до экспериментальной электронной и авангардной музыки.