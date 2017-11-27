Открыт прием заявок на соискание Премии Сергея Курёхина
27.11.2017
До 15 февраля 2018 года открыт прием заявок на участие в 7-м ежегодном конкурсе на получение Премии им. Сергея Курёхина. Этот международный конкурс в области современного искусства был впервые проведен в 2009 году. Задачи Премии - выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международный контекст.
В основе Премии им. Сергея Курёхина лежат принципы проекта легендарного музыканта «Поп-механика»: поиск новых форм взаимодействия искусств, провокационность, ориентация на перфоманс, импровизация и непредсказуемость. Премия поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший кураторский проект», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиаобъект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современном искусстве», «За продвижение искусства в медиа». Кроме того, предусмотрены почетные премии: «Этно-Механика (world music project)», «Электро-Механика (проект в сфере электронной музыки)», а также специальный приз Французского института.
К участию в конкурсе приглашаются как российские, так и международные авторы, произведения и проекты которых были и будут реализованы с января по декабрь 2017 года. Для участия необходимо скачать и заполнить бланк анкеты-заявки (https://yadi.sk/i/-T83uK_d3PrRSY).