Немецкий пианист Франк Вёсте в Минске - Franco-German Jazz Project
16.11.2017
20 ноября в 19:00 на сцене Национального академического драматического театра им. М. Горького выступит квартет одного из лучших пианистов современной международной джазовой арены Франка Вёсте . Концерт пройдёт при поддержке Посольства Франции в Республике Беларусь и Института имени Гёте в Минске в рамках проекта «Джазовый мост: Беларусь-Франция-Германия».
Каждое выступление джазовый пианиста и композитора Франк Вёсте - это настоящая радуга цветов и мощная симфония звуков. «Бывают времена, - говорит Франк, - когда я думаю, насколько полезно было бы иметь третью руку..». Выпускник парижской консерватории и лауреат престижных Steinway премии конкурсa в Монтрё (Швейцария), премий конкурса Hoeilaart (Бельгия) и Gexto Jazzcontest (Испания), за свою карьеру Франк сотрудничал с величайшими современными музыкантами: Ибрагимом Маалуфом, Дейвом Дугласом, Марком Тернером, Ларри Гренадье, Медриком Коллиньоном, Кларенсом Пенном, Стефаном ди Баттиста, Юн Сун Нах и другими.
В Минске Франк Вёсте и его франко-немецкий квартет выступят впервые. Прозвучит альбом «Карманная рапсодия/Pocket Rhapsody», органично сочетающий элементы французской «фольклорной фантазии» со структурами классической музыки, фанковыми синкопами и авангардным электро. В этой музыке каждый слушатель найдет что-то для себя: от потрясающе трогательной интимности до мощнейшего джазового грува.
В составе квартета известные европейские джазмены:
Концерт в Минске организован агентством "Эквилибриум АРТС" при поддержке Посольства Франции в Республике Беларусь и Института имени Гёте в Минске и состоится сразу после выступления музыкантов в торжественной церемонии открытия Лувр Абу-Даби.