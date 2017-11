Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации Пушкинского муниципального района представляет IV фестиваль «Пересекая время». Фестиваль пройдёт 2 и 3 декабря 2017 года в Доме культуры «Пушкино». Музыкальный социально-культурный проект объединит разные филармонические направления. Уникальный сплав стилей и жанров! Художественные руководители фестиваля – заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы.Премьеры фестиваля – композиции в современном жанре world music. 2 декабря прозвучит Концерт для классической гитары с оркестром «Аранхуэс» Хоакина Родриго, а также 1 и 4 части гитарного концерта Михаила Иванова. Уникальные сочинения открывают новые грани и возможности гитарного исполнительства, сочетая академические и джазовые техники и приёмы. Новаторский вклад в мировое гитарное искусство! 3 декабря пушкинские зрители впервые услышат на фестивале «Креольскую сюиту» по произведениям аргентинского композитора Ариэля Рамиреса. Сочетание хоровой партитуры и свободных импровизаций солистов, характерных ритмов средневековых танцев и джазового свинга.Также в программе популярные композиции Генри Манчини, Чарли Паркера, оригинальные симфоджазовые произведения Михаила и Андрея Ивановых, самобытные пьесы Леонида и Николая Винцкевичей, легендарные песни Исаака Дунаевского и многое другое.Впервые в фестивале примет участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. Концерты оркестра проходят с триумфом как в самых лучших, самых знаменитых залах («Concertgebouw» в Амстердаме, «Musikverein» в Вене, «Royal Festival Hall» и «Albert Hall» в Лондоне и др.), так и в залах небольших городов. Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Владимир Спиваков.Участником фестиваля станет Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова – коллектив с более чем полувековой историей, мастерству которого рукоплескали зрители России и Европы. Хор принимал участие в крупных музыкальных событиях, среди которых Schleswig-Holstein Musik Festival в Германии, Фестиваль SION в Швейцарии, Московский Пасхальный фестиваль. Художественный руководитель – Николай Азаров, дирижёр – Платон Греков.На сцену ДК «Пушкино» выйдут лауреаты российских и зарубежных джазовых фестивалей, солисты Московской областной филармонии Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), Полина Орбах (вокал), а также один из ведущих российских виолончелистов, заслуженный артист России Борис Андрианов, гитарист-виртуоз, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar Foundation of America» Дмитрий Илларионов, Анастасия Виноградова (флейта). На фестивале выступят известные джазмены – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Леонид Винцкевич (фортепиано), лауреат международных конкурсов, обладатель музыкальной премии им. Майлса Дэвиса, победитель конкурса «Made in New York Jazz Competition» Николай Винцкевич (саксофон) и, конечно, художественные руководители проекта, солисты Московской областной филармонии, заслуженные артисты России Андрей Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано).Фестиваль «Пересекая время» – уникальный проект Московской областной филармонии, который позволяет жителям Подмосковья впервые услышать в их регионе музыку мирового масштаба и самого высокого класса. Это фестиваль международного уровня: среди участников – выдающиеся джазовые музыканты Джил Ведди (США), Джага Самба (Сенегал), Михаил и Андрей Ивановы, Полина Орбах, Дмитрий Власенко, Денис Швытов, а также Максим Дунаевский, Айдар Гайнуллин, Ангелина Сергеева и группа «Cocktail project». Проект объединяет разные филармонические направления: от классики и фольклора до джаза. Премьера состоялась 1 декабря 2014 года в Концертном зале «Барвиха Luxury Village». В рамках фестиваля проводится детский конкурс, в котором принимают участие учащиеся музыкальных школ, школ искусств, кружков. Победители, показавшие высокое мастерство исполнения, получают возможность участвовать в следующем туре конкурса «Синяя птица» (т/к «Россия-1»).