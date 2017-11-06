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Джазовый фестиваль в Лондоне

06.11.2017


Джазовый фестиваль в Лондоне
Лондонский джазовый фестиваль всегда входил в топ-группу джазовых фестивалей мира как по масштабам, так и по количеству звезд, которые ежегодно здесь собираются. В этом году он продлится целых десять дней – с 10 по 19 ноября, и представит публике широчайшую панораму джаза – от традиции до авангарда – в исполнении как овеянных мировой славой музыкантов, так и молодых и дерзких новичков. За эти десять дней на 60 площадках, включая такие известные, как Ройял Фестивал Холл, Барбикан-Центр или клуб Ронни Скотта, будет дано 350 концертов!

Легенд джаза в ноябрьском Лондоне будет много. Здесь выступят, к примеру, сподвижник позднего Колтрейна Фароа Сандерс, выдающийся гитарист Пэт Мэтини, ветеран польского и европейского джаза, непревзойденный трубач Томаш Станько, легендарный британский авангардист Кит Типпет со своим октетом и в дуэте с пианистом Мэттью Барном, Чучо вальдес и Гонсало Рубалькаба – два поколения блистательной фортепьянной традиции кубинского джаза, знаменитый индийский таблист Закир Хуссейн вместе с Дэйвом Холландом и Крисом Поттером, апостол фанка Пи Ви Эллис со своей Funk Assembly, квартет саксофониста Скотта Хэмилтона, знаменитый басист Маркус Миллер, британская звезда саксофона Кортни Пайн, бразильская вокалистка Элиана Элиас и американская певица Ди Ди Бриджуотер. В качестве же главной звезды в Лондон приедет Херби Хэнкок – впрочем, билеты на его выступления уже давно распроданы.

Немало в line-up фестиваля и других интересных, пусть и не столь знаменитых мастеров. Это и молодая звезда джазового вокала из Штатов Джазмейя Хорн, и британский трубач Квентин Коллинс со своим квартетом, и его польский коллега Ежи Малек, тоже с квартетом при участии пианиста Лешека Кулаковского, итальянская звезда ЕСМ, пианист Стефано Больяни, немецкое трио Elf и известный Harlem Gospel Choir из Нью-Йорка, модный британский басист Дэниэль Казимир и его землячка, экспрессивная вокалистка Сара Даулинг… Всех перечислить просто невозможно. Ясно одно: во второй декаде ноября 2017 года в атмосфере Лондона будет царить джаз!

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
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