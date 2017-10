Viva Flamenco в Доме Союзов

В рамках проекта «Music in Motion» 6 декабря 2017г. на сцене Колонного Зала Дома Союзов зрителям представят уникальный международный проект «Viva Flamenco!».



«Viva Flamenco!» – уникальное сочетание танца фламенко под музыку одного из самых известных фьюжн-коллективов в России Marimba Plus.



Marimba Plus вот уже более 16 лет удивляет публику своим неповторимым стилем. Они сочетают этнические мотивы и традиции, свободу джазовой импровизации, эксперименты с современными технологиями, виртуозное исполнение. Имея богатейший опыт, музыканты неизменно создают что-то новое, и каждый альбом - как открытие, откровение.



Вся музыка Marimba Plus написана лидером коллектива, лауреатом премии "Триумф" композитором Львом Слепнером.

Голос проекта – уникальная вокалистка, обладательница титула «Голос Фламенко России» Татьяна Шишкова.



Искусство фламенко уходит корнями в средние века, когда кочевые цыганские племена холодными ночами грелись у костра, выстукивая ритм ногами, ладонями и щелчками пальцев. Современное фламенко, насчитывающее более 50 стилей, состоит в единстве пения, танца и гитарного сопровождения.



Одним из лучших мировых исполнителей фламенко является испанец Адриан Санчес. Его танец – это жгучая смесь техники, мужественности и внутреннего огня. «Танец означает выражение всех чувств и переживаний души с помощью тела...», – так говорит сам Адриан Санчес.



Проект «Viva Flamenco!» также украсит замечательная профессиональная танцовщица и хореограф, обладающая неповторимым стилем исполнения фламенко, женственным и чувственным - Президент Всероссийской Федерации Фламенко Юлия Плахотина. Стиль Юлии признан испанскими мастерами культуры фламенко как новое слово в искусстве.



В этот вечер на сцену Колонного Зала выйдут:



Специальные гости:

Адриан Санчес (Гранада, Испания) – танец фламенко

Юлия Плахотина – танец фламенко



Marimba Plus:

Лев Слепнер – маримба, перкуссия, композитор

Татьяна Шишкова – вокал, клавиши, тексты песен

Сергей Нанкин – кларнет, бассетгорн, вокал

Илья Дворецкий - флейта

Глеб Окунев – гитара фламенко

Михаил Зуев – саксофоны

Виталий Филонов – труба, флюгельгорн

Евгений Ярын – бас

Дмитрий Сапожников – барабаны



Начало концерта в 19.00



Адрес Дома Союзов: Москва, ул. Б. Дмитровка, д.1 (м. Театральная)



Ирина Земцова

