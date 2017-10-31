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Viva Flamenco в Доме Союзов

31.10.2017


Viva Flamenco в Доме Союзов
В рамках проекта «Music in Motion» 6 декабря 2017г. на сцене Колонного Зала Дома Союзов зрителям представят уникальный международный проект «Viva Flamenco!».

«Viva Flamenco!» – уникальное сочетание танца фламенко под музыку одного из самых известных фьюжн-коллективов в России Marimba Plus.

Marimba Plus вот уже более 16 лет удивляет публику своим неповторимым стилем. Они сочетают этнические мотивы и традиции, свободу джазовой импровизации, эксперименты с современными технологиями, виртуозное исполнение. Имея богатейший опыт, музыканты неизменно создают что-то новое, и каждый альбом - как открытие, откровение.

Вся музыка Marimba Plus написана лидером коллектива, лауреатом премии "Триумф" композитором Львом Слепнером.
Голос проекта – уникальная вокалистка, обладательница титула «Голос Фламенко России» Татьяна Шишкова.

Искусство фламенко уходит корнями в средние века, когда кочевые цыганские племена холодными ночами грелись у костра, выстукивая ритм ногами, ладонями и щелчками пальцев. Современное фламенко, насчитывающее более 50 стилей, состоит в единстве пения, танца и гитарного сопровождения.

Одним из лучших мировых исполнителей фламенко является испанец Адриан Санчес. Его танец – это жгучая смесь техники, мужественности и внутреннего огня. «Танец означает выражение всех чувств и переживаний души с помощью тела...», – так говорит сам Адриан Санчес.

Проект «Viva Flamenco!» также украсит замечательная профессиональная танцовщица и хореограф, обладающая неповторимым стилем исполнения фламенко, женственным и чувственным - Президент Всероссийской Федерации Фламенко Юлия Плахотина. Стиль Юлии признан испанскими мастерами культуры фламенко как новое слово в искусстве.

В этот вечер на сцену Колонного Зала выйдут:

Специальные гости:
Адриан Санчес (Гранада, Испания) – танец фламенко
Юлия Плахотина – танец фламенко

Marimba Plus:
Лев Слепнер – маримба, перкуссия, композитор
Татьяна Шишкова – вокал, клавиши, тексты песен
Сергей Нанкин – кларнет, бассетгорн, вокал
Илья Дворецкий - флейта
Глеб Окунев – гитара фламенко
Михаил Зуев – саксофоны
Виталий Филонов – труба, флюгельгорн
Евгений Ярын – бас
Дмитрий Сапожников – барабаны

Начало концерта в 19.00

Адрес Дома Союзов: Москва, ул. Б. Дмитровка, д.1 (м. Театральная)

Ирина Земцова

музыкальный стиль
фламенко
страна
Россия
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