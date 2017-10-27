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Творческий вечер Юрия Нестеренко

27.10.2017


Творческий вечер Юрия Нестеренко
Юрий Нестеренко - автор и исполнитель, гитарист, лидер групп White Night Blues и Nestary Band.

Неоднократный участник фестивалей "Блюз живет в Минске", "Грифомания", "Рок-коронация",“Рок-кола” и многих других. Как автор и исполнитель, Юрий Нестеренко принимал участие в фестивалях "Бардовская осень" (польша), в фестивалях современного искусства "Ритмы и рифмы", "Образы" и других.

В 2014 году совместно с Ириной Снопковой создал группу "Мирное море".

Член Союза белорусских писателей. Автор книг "Обыкновенный шоу-бизнес" (Мн, 2015), "Мое местечко во времени и пространстве" (Мн, 2015). В качестве автора прозы и переводов публиковался в изданиях “Дзеяслоў”, “Маладосць”, “Літаратура і мастацтва”, “Бярозка”, “Літаратурная Беларусь”, “Тэрмапілы” (Белосток), "Верасень" и других.

22 декабря, Минск
“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”

19 00

музыкальный стиль
современный блюз
страна
Беларусь
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