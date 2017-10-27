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Второй международный фестиваль "Дельта-джаз" в Астрахани

27.10.2017


Второй международный фестиваль Дельта-джаз в Астрахани
Не часто астраханцам приходится видеть джазовых музыкантов такого высокого уровня. Особо осведомленные горожане, да что там говорить — есть информация, что на закрытие фестиваля зрители едут специально из Москвы, выкупили билеты задолго до концерта.

В кассы театра неустанно поступают звонки с просьбой найти лишний билетик.

29 октября в Астрахани в рамках второго Международного фестиваля «Дельта-джаз» впервые выступит известный представитель джазового направления - Артуро О’Фаррилл и его квинтет: Чад Лефковиц-Браун (саксофон), Адам О’Фаррилл (труба), Борис Козлов (контрабас), Зак О’Фаррилл (барабаны). Астраханцам будет представлена уникальная программа латинского джаза. Артуро О’Фаррилл (на фото) - музыкант с мировым именем. Он известен как пианист, композитор, и педагог. Родился в Мексике, рос в Нью-Йорке. Артуро, пятикратный лауреат премии Грэмми, получил свое музыкальное образование в Манхэттенской музыкальной Школе, Консерватории Бруклинского колледжа и в Музыкальной школе Аарона Копленда в Колледже округа Куинс. Его профессиональная карьера началась с Биг-бенда Карлы Блей с 1979 до 1983.

Сейчас Артуро гастролирует по всему миру сольно, с его собственным Латино - Джазовым оркестром Афро, а также с небольшими ансамблями. Как педагог, Артуро дает мастер-классы и семинары по всему миру для студентов и преподавателей всех уровней, включая Йельский университет, Дартмутский колледж, Колледж Уэллсли. В настоящее время он директор по по курсу джаза в Бруклинском колледже городского университета Нью-Йорка.

Нельзя обойти вниманием еще одно имя этого уникального состава — Борис Козлов. Он один из немногих российских исполнителей, добившихся известности на джазовой сцене США. В далекие 90- е музыкант уехал в США. В Нью-Йорке выступал со многими знаменитыми музыкантами, среди которых: Майкл Брекер, Бобби Уотсон, Мишель Петруччиани, Боб Берг, Джо Локк, Тошико Акиёши, Бенни Голсон, Джймс Муди, Лью Табакин, Дэйв Кикоски, Бадди ДиФранко и, конечно же, Николай Левиновский, Игорь Бутман.

С 1998 постоянно работает в оркестре Чарльза Мингуса (Mingus Orchestra, Mingus Dynasty, Mingus Big Band), играя на личном контрабасе маэстро. К началу нового столетия стал музыкальным директором оркестра.

На сегодняшний день Борис считается одним из самых «топовых» басистов мирового джаза.

Людмила Ролина

страна
Россия
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