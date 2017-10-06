Признание в любви - Астор Пьяццолла. Лучшее

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
видео
Главная > новости

Признание в любви - Астор Пьяццолла. Лучшее

06.10.2017


Признание в любви - Астор Пьяццолла. Лучшее
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

15 октября (воскресенье) 2017

Московский международный Дом музыки
Светлановский зал

Признание в любви
Астор Пьяццолла. Лучшее

Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия)

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижер – Дмитрий Юровский

Начало в 19:00

Видео:



Астор Пьяццолла – аргентинский музыкант и композитор, мастер игры на бандонеоне, подаривший танго новую жизнь и развитие. Он взял танго и превратил его в высокое искусство, заставил звучать в исполнении симфонических оркестров. Пьяццолла сумел вычленить суть танго, сублимировать его агрессивный эротизм и создать фактически новый жанр музыки, заслуживший повсеместное признание. Услышать танго так, как его задумал Пьяццолла, в исполнении симфонического оркестра и бандонеона вы сможете на концерте 15 октября, где прозвучат знаменитые Libertango, Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel, Времена года в Буэнос-Айресе и другие сочинения композитора.

Итальянец Марио Стефано Пьетродарки - блестящий виртуоз с потрясающим чувством музыки. Любимый инструмент Марио – бандонеон. Без бандонеона нет танго, говорят аргентинцы. Этот инструмент придает музыке особое звучание. Родившись в Германии, бандонеон в конце 19 века был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. По мнению искусствоведа Оскара Зуччи, особенность инструмента в том, что при открытии меха его звучание блестящее и ясное, а при закрытии звуки приглушены и хрипловаты, так возникает бесконечная череда блаженства и порока.

Марио Пьетродарки неоднократно участвовал в концертах звезд мировой оперы. В 2009 году вместе с Андреа Бочелли и Анджелой Георгиу выступал в Колизее в концертах памяти жертв землетрясения в Абруццо. В 2011 году совместно с Эрвином Шроттом участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 150-летию объединения Италии. С 2012 года выступал как солист в концертах Анны Нетребко и Эрвина Шротта на самых знаменитых сценах Европы: Royal Albert Hall (Лондон), Konzerthaus (Вена), Opera House (Копенгаген), а также на фестивале в Зальцбурге.

Марио Пьетродарки - победитель множества национальных и международных конкурсов, среди которых «Citta di Latina» (1995, 1996, 1997), «Citta di Montesse» (1997), World Trophy C.M.A (2001). В 2006 году принимал участие в 27-м Монреальском джазовом фестивале, в 2008 году выступал на 58-м фестивале в Сан-Ремо. Музыкант много гастролирует по Италии, а также выступает в Англии, Франции, Бельгии, Хорватии, США, Португалии, Швейцарии, Канаде, Армении, России и Китае.

музыкальный стиль
академическая музыка
страна
Италия, Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
17.07.2017“Фантастычныя Плыўцы” издали “Лагерные песни” во Франции
10.07.2017Лучшие Опен-Эйр Джазовые Фестивали России
10.03.2017Мастер-класс "Саксофон в современной музыке"
14.01.2017«Для Влюбленных…Джаз!»
09.01.2017Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина"
12.12.2016The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com