Признание в любви - Астор Пьяццолла. Лучшее







15 октября (воскресенье) 2017



Московский международный Дом музыки

Светлановский зал



Признание в любви

Астор Пьяццолла. Лучшее



Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия)



Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Дирижер – Дмитрий Юровский



Начало в 19:00



Видео: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет15 октября (воскресенье) 2017Московский международный Дом музыкиСветлановский залПризнание в любвиАстор Пьяццолла. ЛучшееМарио Пьетродарки, бандонеон (Италия)Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»Дирижер – Дмитрий ЮровскийНачало в 19:00Видео:





Астор Пьяццолла – аргентинский музыкант и композитор, мастер игры на бандонеоне, подаривший танго новую жизнь и развитие. Он взял танго и превратил его в высокое искусство, заставил звучать в исполнении симфонических оркестров. Пьяццолла сумел вычленить суть танго, сублимировать его агрессивный эротизм и создать фактически новый жанр музыки, заслуживший повсеместное признание. Услышать танго так, как его задумал Пьяццолла, в исполнении симфонического оркестра и бандонеона вы сможете на концерте 15 октября, где прозвучат знаменитые Libertango, Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel, Времена года в Буэнос-Айресе и другие сочинения композитора.



Итальянец Марио Стефано Пьетродарки - блестящий виртуоз с потрясающим чувством музыки. Любимый инструмент Марио – бандонеон. Без бандонеона нет танго, говорят аргентинцы. Этот инструмент придает музыке особое звучание. Родившись в Германии, бандонеон в конце 19 века был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. По мнению искусствоведа Оскара Зуччи, особенность инструмента в том, что при открытии меха его звучание блестящее и ясное, а при закрытии звуки приглушены и хрипловаты, так возникает бесконечная череда блаженства и порока.



Марио Пьетродарки неоднократно участвовал в концертах звезд мировой оперы. В 2009 году вместе с Андреа Бочелли и Анджелой Георгиу выступал в Колизее в концертах памяти жертв землетрясения в Абруццо. В 2011 году совместно с Эрвином Шроттом участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 150-летию объединения Италии. С 2012 года выступал как солист в концертах Анны Нетребко и Эрвина Шротта на самых знаменитых сценах Европы: Royal Albert Hall (Лондон), Konzerthaus (Вена), Opera House (Копенгаген), а также на фестивале в Зальцбурге.



Марио Пьетродарки - победитель множества национальных и международных конкурсов, среди которых «Citta di Latina» (1995, 1996, 1997), «Citta di Montesse» (1997), World Trophy C.M.A (2001). В 2006 году принимал участие в 27-м Монреальском джазовом фестивале, в 2008 году выступал на 58-м фестивале в Сан-Ремо. Музыкант много гастролирует по Италии, а также выступает в Англии, Франции, Бельгии, Хорватии, США, Португалии, Швейцарии, Канаде, Армении, России и Китае. – аргентинский музыкант и композитор, мастер игры на бандонеоне, подаривший танго новую жизнь и развитие. Он взял танго и превратил его в высокое искусство, заставил звучать в исполнении симфонических оркестров. Пьяццолла сумел вычленить суть танго, сублимировать его агрессивный эротизм и создать фактически новый жанр музыки, заслуживший повсеместное признание. Услышать танго так, как его задумал Пьяццолла, в исполнении симфонического оркестра и бандонеона вы сможете на концерте 15 октября, где прозвучат знаменитые Libertango, Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel, Времена года в Буэнос-Айресе и другие сочинения композитора.Итальянец- блестящий виртуоз с потрясающим чувством музыки. Любимый инструмент Марио – бандонеон. Без бандонеона нет танго, говорят аргентинцы. Этот инструмент придает музыке особое звучание. Родившись в Германии, бандонеон в конце 19 века был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. По мнению искусствоведа Оскара Зуччи, особенность инструмента в том, что при открытии меха его звучание блестящее и ясное, а при закрытии звуки приглушены и хрипловаты, так возникает бесконечная череда блаженства и порока.Марио Пьетродарки неоднократно участвовал в концертах звезд мировой оперы. В 2009 году вместе с Андреа Бочелли и Анджелой Георгиу выступал в Колизее в концертах памяти жертв землетрясения в Абруццо. В 2011 году совместно с Эрвином Шроттом участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 150-летию объединения Италии. С 2012 года выступал как солист в концертах Анны Нетребко и Эрвина Шротта на самых знаменитых сценах Европы: Royal Albert Hall (Лондон), Konzerthaus (Вена), Opera House (Копенгаген), а также на фестивале в Зальцбурге.Марио Пьетродарки - победитель множества национальных и международных конкурсов, среди которых «Citta di Latina» (1995, 1996, 1997), «Citta di Montesse» (1997), World Trophy C.M.A (2001). В 2006 году принимал участие в 27-м Монреальском джазовом фестивале, в 2008 году выступал на 58-м фестивале в Сан-Ремо. Музыкант много гастролирует по Италии, а также выступает в Англии, Франции, Бельгии, Хорватии, США, Португалии, Швейцарии, Канаде, Армении, России и Китае.



музыкальный стиль

академическая музыка

страна

Италия, Россия

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