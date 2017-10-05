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"Звуковой Парад`окс" в Музее Азгура

05.10.2017


Звуковой Парад`окс в Музее Азгура
Звуковой Парад`окс - целый парад пионеров электро-индастриала, белорусского андеграунда, техно, шумовой музыки и не только. Например, Aortha в своём творчестве изучает звуковое пространство города. Полевые записи смешиваются и составляются в аудио коллажи, которые затем обрабатываются звуковыми эффектами. Музыка присутствует во всём. А группа Kritchev vs. Ban в своих музыкальных работах используют как можно больше всевозможной техники: телевизоры, магнитофоны, кухонные часы, пылесосы, проигрыватели. Ребята основали принцип «no music / no instruments». Они позиционируют себя как любители, не музыканты, которые используют свою любовь к звукам и самому простому способу извлечения звука в качестве отправной точки своей творческой деятельности.

И особый гость парада Seht Zhan - бразильский электроакустический музыкант-импровизатор , базирующийся в Берлине. Его работы парадоксальны и хаотичны, при этом полны инноваций и характеризуются необычным звучанием,которое не оставляет слушателей равнодушными

Список участников:

Seht Zhan - Brazil /Berlin
Buben Naruszewicz Baisan
Evgeni Rogozin
Aortha
Kritchev vs. Ban
Wёska Project
Vladislav Buben

Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
Минск, ул. Азгура, 8

22 октября 2017 года, 19-00

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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