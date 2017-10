"Звуковой Парад`окс" в Музее Азгура

Звуковой Парад`окс - целый парад пионеров электро-индастриала, белорусского андеграунда, техно, шумовой музыки и не только. Например, Aortha в своём творчестве изучает звуковое пространство города. Полевые записи смешиваются и составляются в аудио коллажи, которые затем обрабатываются звуковыми эффектами. Музыка присутствует во всём. А группа Kritchev vs. Ban в своих музыкальных работах используют как можно больше всевозможной техники: телевизоры, магнитофоны, кухонные часы, пылесосы, проигрыватели. Ребята основали принцип «no music / no instruments». Они позиционируют себя как любители, не музыканты, которые используют свою любовь к звукам и самому простому способу извлечения звука в качестве отправной точки своей творческой деятельности.



И особый гость парада Seht Zhan - бразильский электроакустический музыкант-импровизатор , базирующийся в Берлине. Его работы парадоксальны и хаотичны, при этом полны инноваций и характеризуются необычным звучанием,которое не оставляет слушателей равнодушными



Список участников:



Seht Zhan - Brazil /Berlin

Buben Naruszewicz Baisan

Evgeni Rogozin

Aortha

Kritchev vs. Ban

Wёska Project

Vladislav Buben



Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура

Минск, ул. Азгура, 8



22 октября 2017 года, 19-00

