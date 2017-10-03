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Концерт группы Real Jam в Кремле

03.10.2017


Концерт группы Real Jam в Кремле
13 октября в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского Дворца в Москве состоится концерт одного из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы «Real Jam».
Три вокалистки и семь инструменталистов (ударные, контрабас, гитара/банджо, саксофон, тромбон, труба и фортепиано) возрождают традиции старого джаза и переносят слушателей во времена чёрно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок. Каждый концерт — это путешествие во времени под джазовый аккомпанемент: начиная с новоорлеанского и чикагского джаза первой четверти 20-го века, продолжая традициями эпохи свинга 30-х годов и самыми знаковыми джазовыми мелодиями 40-х и 50-х годов.
Благодаря авторским, жанрово выдержанным аранжировкам, трёхголосному вокалу в сочетании с высоким исполнительским мастерством музыкантов, «Real Jam» сумели занять свою нишу и стать незаменимыми на российской джазовой сцене. Осенью 2016 года коллектив отмечает 7 лет концертной деятельности.
Музыканты «Real Jam» – резиденты самых авторитетных джазовых площадок Москвы (клуб «Союз Композиторов», Джаз-Кафе «Эссе», арт-клуб «Дуровъ», клуб «Форте», Клуб Игоря Бутмана и многие другие), а также крупнейших клубов и Филармоний России. Истинные любители джаза могли слышать «Real Jam» на таких музыкальных фестивалях, как «Усадьба. Джаз» (Архангельское), «Джазовая Весна» (Санкт-Петербург, клуб JFC), Moscow Jazz Festival (Москва), «Субботний Джаз» (Москва), «Джаз-Лихорадка» (Пермь), JAZZ IN MINSK (Минск, Белоруссия), Jazz Koktebel (Коктебель) и многих других.
Самые важные события мирового масштаба также не обходятся без участия коллектива: «Real Jam» — участники культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи. Коллектив стал музыкальным гостем Рождественского приема МИД РФ, а также с большим успехом выступил в Индии — в Дели и Мумбаи — на приёмах посольства и генерального консульства РФ в честь Дня России. «Real Jam» — частые гости радиостанций и телеканалов. А 17 октября 2015 года коллектив выступил на музыкальной паузе в легендарной телепередаче «Что? Где? Когда?».
Не пропустите живое звучание, стильную музыку, качественные аранжировки и красочное шоу!

Состав:
Фортепиано - Алексей Рябухин
Гитара/банджо - Вадим Харченко
Саксофон - Юрий Севастьянов
Тромбон - Антон Гимазетдинов
Труба - Владимир Смирнов
Контрабас - Денис Шушков
Ударные- Евгений Камкин
Вокал: Анастасия Лютова, Наталья Толмачева, Татиана Фатеева (руководитель коллектива)

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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