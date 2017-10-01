"Банкер-Фест" в Музее Азгура

6 октября 2017 года в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура в Минске пройдет "Банкер-Фест" памяти Владимира Банько.



Владимир Банько (1.11.1973 – 19.04.2015) – один из ярких представителей белорусского поэтичного, музыкального и художественного андеграунда, организатор и участник множества музыкальных проектов и перформансов самого разного характера. Один из основоположников белорусского индастриел. Наибольшую известность приобрел благодаря своей бескомпромиссно экспериментальной электронной музыке (проект “Roomdark”). Ярила Пшеничный - его литературное альтер-эго. Основным рабочим языком своего творчества этот автор изьрал "трасянку" - явление, выходящее за границы литературной нормы. Сатирические, ироничные и нео-соцартовские стихи стали основой книги “Пішчавыя лішкі” (2011) – уникального явления в контексте современной белорусской литературы.



“Атамная лучына” – вторая, посмертная книга Ярилы Пшеничного, дополненная его графическими работами и фотографиями. Название книге дала одноименная поэма, над которой Ярила Пшеничный работал в течение 2010 – 2011 гг. Это сатирический отклик поэта на экологические проблемы современности, стилизованная под фольклор и фантастику история о том, как "Янка мечтал стать атомщиком. Его обманул Дьявольский Бес, чтобы украсть большой белорусский секрет, послал в будущее и оженил". Кроме литературных произвыедений, книга знакомит и с иным авторским измерением Вовы Банько - его тонкими деликатными графическими рабортами. Именно они будут демонстрироваться на выставке "Деликатесы", открывающейся в рамках феста.



Выступят музыканты и литераторы, с которыми более всего сотрудничал и дружил Вова:



"Бородатый Гринвич"



"Князь Мышкин"



BUBEN & Nasta Labada



AORTHA



KRITCHEV vs. BAN



GOLOVA



Евгений Рогозин



Илья Син



Дмитрий Вишнев



Виктор Жибуль.

Расскажи друзьям: