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#SOUNDMINSK

04.09.2017


#SOUNDMINSK
Звук в городе — это, то что окружает горожанина ежеминутно, ежечасно, круглосуточно, бесконечно. Невозможно представить крупный город в тишине. Город постоянно звучит.

Сигналящие авто на проспектах, грохочущие трамваи, в которых горожане спешат на работу, попутно слушая любимую музыку или утренний эфир любимой радиостанции; стрекот техники в офисах и рокот заводских конвейеров наполняют город днём. Шум метрополитена, шум торговых центров и шум бытовых приборов в квартирах жителей — к вечеру концентрация звуков города усиливается и разряжается только к ночи; но и ночью то тут, то там доносится музыка из ночных клубов и кафе, а спальные районы будоражит рык проносящихся по пустынным улицам мотоциклов.

Цель проекта #SOUNDMINSK — собрать все звуки города и, интерпретировав их, создать своего рода звуковой код столицы.Это станет своеобразным подарком Минску и минчанам к юбилею города.

Создавать аудиоинсталяции на основе звуков города 9 сентября будут Aortha/Exit to Exist, Antara, Buben, Garmash, KVSB, Knyaz Mishkin, Wёska Project, Evgeni Rogozin. Для поддержки музыкальной части проекта виджеями будут созданы видеоинсталяции с образами любимой столицы, основой для которых послужили фотоcнимкии материалы фотографа Александры Кононченко. Проект Cinemascope подготовил специальную кинопрограмму — фильмы о звуках и музыке городов мира.

Подробности программы на сайте музея и на страницах музея в социальных сетях.

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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