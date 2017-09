рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Юбилейный бокс-сет Ten Years After







Эти записи были сделаны в 1972 году на юге Франции, на вилле Кап Ферра, с помощью передвижной студии Rolling Stones. Они должны были войти в альбом Rock N Roll Music To The World, чего так и не произошло. Сорок пять лет спустя вдова Элвина Ли нашла эти записи в их доме на французской Ривьере. За работу над ними взялся опытный продюсер Крис Кимси, сотрудничавший ранее с Rolling Stones, Bad Company и Питером Фрэмптоном. Естественно, был проведен и полный ремастеринг всех других альбомов группы.



Результатом стал уникальный бокс-сет, который выходит ограниченным тиражом всего в 1500 экземпляров, с обстоятельными liner notes от известного журналиста Melody Maker Криса Уэлча, сделавшего обзор всего творческого пути группы, интервью с участниками ансамбля и членами семьи покойного Элвина Ли, а также специальными заметками Криса Кимси.



Приводим полный состав бокс-сета: Ten Years After [Mono, 1967]

2. Undead [Stereo, 1968]

3. Stonedhenge [Stereo, 1969]

4. Ssssh [Stereo, 1969]

5. Cricklewood Green [Stereo, 1970]

6. Watt [Stereo, 1970]

7. A Space In Time [Stereo, 1971]

8. Rock & Music To The World [Stereo, 1972]

9. Positive Vibrations [Stereo, 1974]

10. The Cap Ferrat Sessions [recorded in 1972, mixed in 2017]



CD1: Ten Years After [Mono, 1967] I Want To Know

2. I Can’t Keep From Crying, Sometimes

3. Adventures Of A Young Organ

4. Spoonful

5. Losing The Dogs

6. Feel It For Me

7. Love Until I Die

8. Don’t Want You, Woman

9. Help Me



CD2: Undead [Stereo, 1968] I May Be Wrong, But I Won’t Be Wrong Always

2. (At The) Woodchopper’s Ball

3. Spider In My Web

4. Summertime/Shantung Cabbage

5. I’m Going Home



CD3: Stonedhenge [Stereo, 1969] Going To Try

2. I Can’t Live Without Lydia

3. Woman Trouble

4. Skoobly-Oobly-Doobob

5. Hear Me Calling

6. A Sad Song

7. Three Blind Mice

8. No Title

9. Faro

10. Speed Kills



CD4: Ssssh [Stereo, 1969] Bad Scene

2. Two Time Mama

3. Stoned Woman

4. Good Morning Little Schoolgirl

5. If You Should Love Me

6. I Don’t Know That You Don’t Know My Name

7. The Stomp

8. I Woke Up This Morning



CD5: Cricklewood Green [Stereo, 1970] Sugar The Road

2. Working On The Road

3. 50,000 Miles Beneath My Brain

4. Year 3,000 Blues

5. Me And My Baby

6. Love Like A Man

7. Circles

8. As The Sun Still Burns Away



CD6: Watt [Stereo, 1970] I’m Coming On

2. My Baby Left Me

3. Think About The Times

4. I Say Yeah

5. The Band With No Name

6. Gonna Run

7. She Lies In The Morning

8. Sweet Little Sixteen



CD7: A Space In Time [Stereo, 1971] One Of These Days

2. Here They Come

3. I’d Love To Change The World

4. Over The Hill

5. Baby Won’t You Let Me Rock ‘N Roll You

6. Once There Was A Time

7. Let The Sky Fall

8. Hard Monkeys

9. I’ve Been There Too

10. Uncle Jam



CD8: Rock & Music To The World [Stereo, 1972] You Give Me Loving

2. Convention Prevention

3. Turned Off T.V. Blues

4. Standing At The Station

5. You Can’t Win Them All

6. Religion

7. Choo Choo Mama

8. Tomorrow I’ll Be Out Of Town

9. Rock & Roll Music To The World



CD9: Positive Vibrations [Stereo, 1974] Nowhere To Run

2. Positive Vibrations

3. Stone Me

4. Without You

5. Going Back To Birmingham

6. It’s Getting Harder

7. You’re Driving Me Crazy

8. Look Into My Life

9. Look Me Straight Into The Eyes

10. I Wanted To Boogie



CD10: The Cap Ferrat Sessions [Recorded in 1972, mixed in 2017] Look At Yourself

2. Running Around

3. There’s Somebody Calling Me

4. There’s A Feeling

5. Holy Shit



Пятьдесят лет назад вышел первый альбом группы из Ноттингема Ten Years After. Тогда ее еще никто не знал. Сегодня, поднявшийся на волне британского блюза, этот блюз-роковый квартет в составе Элвина Ли, Лео Лайонса, Чика Черчилля и Рика Ли вошел в пантеон легенд рок-музыки, став одним из самых славных представителей классического британского рока. Фронтмен группы Элвин Ли встал в один ряд с лучшими гитаристами рока – Хендриксом, Клэптоном, Бэком, а композиция . I'd Love To Change The World с альбома 1971 года A Space In Time вошла в список главных рок-хитов. В честь столь значимого события 10 ноября 2017 года фирма Chrysalis Records выпускает специальный юбилейный бокс-сет из десяти альбомов группы. Наряду с девятью альбомами, записанными Ten Years After в период с 1967 по 1974 год как на Chrysalis, так и на Deram, в него войдет и никогда ранее не издававшийся альбом под названием The CapFerrat Sessions.



