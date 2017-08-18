Алеаторика джаза: Пересекая границы

20 августа в летнем кинотеатре "Пионер" в московском Парке Сокольники состоится очередная встреча цикла «Алеаторика джаза». Участниками станут известный джазовый продюсер Виктор Радзиевский и заслуженный артист России, контрабасист Юрий Голубев. Бессменный ведущий цикла — Павел Аладышев.



Джаз — это не только свобода и неограниченные возможности, это еще и индустрия, которая функционирует по своим особым правилам. Фестивали, лейблы, концерты, записи альбомов — все это важные составляющие музыкального бизнеса, но как они работают, знают немногие.



Участники встречи попробуют разобраться, как развивалась индустрия в России, и сравнить ее с европейскими традициями работы с музыкантами. Павел Аладышев и Виктор Радзиевский поделятся своими размышлениями на эту тему, а Юрий Голубев проиллюстрирует беседу музыкальными импровизациями.



Виктор Радзиевский — известный российский джазовый продюсер, журналист, активный популяризатор джаза. Директор первого в России международного джазового агентства VR Jazz Agency, заместитель директора радио JAZZ.RU, идейный вдохновитель и организатор международных фестивалей и автор серии лекций-концертов «Этика джаза».



Юрий Голубев — заслуженный артист России и один из самых успешных российских джазовых музыкантов за рубежом. Уже более 15 лет живет в Великобритании и преподает в Уэльском королевском колледже музыки и драмы в Кардиффе. Композиции Юрия вошли в состав более чем в 100 музыкальных сборников, некоторые из которых были выпущены крупнейшими лейблами — ACT, Universal, Basho, Abeat и многими другими.



Место проведения: Летний Пионер в Парке Сокольники.



20 августа в 18:30, Вход свободный

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