Алеаторика джаза: Пересекая границы

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Алеаторика джаза: Пересекая границы

18.08.2017


Алеаторика джаза: Пересекая границы
20 августа в летнем кинотеатре "Пионер" в московском Парке Сокольники состоится очередная встреча цикла «Алеаторика джаза». Участниками станут известный джазовый продюсер Виктор Радзиевский и заслуженный артист России, контрабасист Юрий Голубев. Бессменный ведущий цикла — Павел Аладышев.

Джаз — это не только свобода и неограниченные возможности, это еще и индустрия, которая функционирует по своим особым правилам. Фестивали, лейблы, концерты, записи альбомов — все это важные составляющие музыкального бизнеса, но как они работают, знают немногие.

Участники встречи попробуют разобраться, как развивалась индустрия в России, и сравнить ее с европейскими традициями работы с музыкантами. Павел Аладышев и Виктор Радзиевский поделятся своими размышлениями на эту тему, а Юрий Голубев проиллюстрирует беседу музыкальными импровизациями.

Виктор Радзиевский — известный российский джазовый продюсер, журналист, активный популяризатор джаза. Директор первого в России международного джазового агентства VR Jazz Agency, заместитель директора радио JAZZ.RU, идейный вдохновитель и организатор международных фестивалей и автор серии лекций-концертов «Этика джаза».

Юрий Голубев — заслуженный артист России и один из самых успешных российских джазовых музыкантов за рубежом. Уже более 15 лет живет в Великобритании и преподает в Уэльском королевском колледже музыки и драмы в Кардиффе. Композиции Юрия вошли в состав более чем в 100 музыкальных сборников, некоторые из которых были выпущены крупнейшими лейблами — ACT, Universal, Basho, Abeat и многими другими.

Место проведения: Летний Пионер в Парке Сокольники.

20 августа в 18:30, Вход свободный

страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
28.08.2017Государственный джаз-оркестр Армении в туре по России
08.08.2017Отель St. Regis открывает серию джазовых вечеров
07.08.2017Летний джаз-2017 в Клину - "Джаз на букву b"
03.08.2017Алеаторика джаза: Джаз в советском кино
28.07.2017«Дни джаза в Арцахе»
17.07.2017Джазовый оркестр Гленна Миллера выступит в Минске
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com