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"Живой уголок" представляет группу ХОЙ

18.08.2017


Живой уголок представляет группу ХОЙ
"Живой уголок", проект Леонида Нарушевича ("Князь Мышкин"), и Музей им. Азгура в Минске приглашают всех любителей нестандартной музыки на очередной концерт. На сей раз в "Живом уголке" "экспонируется" группа ХОЙ.

Группа ХОЙ родилась 1986-м, буквально перед первым белорусским рок-фестивалем где и прошёл первый успешный концерт. позже мы стали называться Театр Психоделического Рока, что в современном переводе бы означало: мюзикл, только с музыкой арт и прогрессивного рока. В свое время ХОЙ занимал 12-ю позицию в списке ГазеТЫ "Московский Комсомолец" "100 лучших групп СССР" наряду с "Алисой", "Аквариумом", "Зоопарком" и ДДТ. К слову, "Пикник" занимал почётное 13-е место за нами. За активный период 87 —92-й год всего было записано шесть альбомов. Сценические постановки на темы Хулио Кортасара, Борхеса со стихами собственного сочинения и Маяковского были всегда красной тряпкой для критиков белорусской музыки. Эклектика эклектика и ещё раз эклектика, замешенная на прекрасном вкусе.

Состав:
Юрченко Александр, гитара, пение
Скороход Сергей, бас
Скороход Артем, ударные

21 сентября в 19:00

цена удовольствия 5 р
Билеты в кассе музея и здесь: https://bezkassira.by/buy/2874/

музыкальный стиль
прог-рок
страна
Беларусь
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