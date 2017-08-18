"Живой уголок" представляет группу ХОЙ

"Живой уголок", проект Леонида Нарушевича ("Князь Мышкин"), и Музей им. Азгура в Минске приглашают всех любителей нестандартной музыки на очередной концерт. На сей раз в "Живом уголке" "экспонируется" группа ХОЙ.
Группа ХОЙ родилась 1986-м, буквально перед первым белорусским рок-фестивалем где и прошёл первый успешный концерт. позже мы стали называться Театр Психоделического Рока, что в современном переводе бы означало: мюзикл, только с музыкой арт и прогрессивного рока. В свое время ХОЙ занимал 12-ю позицию в списке ГазеТЫ "Московский Комсомолец" "100 лучших групп СССР" наряду с "Алисой", "Аквариумом", "Зоопарком" и ДДТ. К слову, "Пикник" занимал почётное 13-е место за нами. За активный период 87 —92-й год всего было записано шесть альбомов. Сценические постановки на темы Хулио Кортасара, Борхеса со стихами собственного сочинения и Маяковского были всегда красной тряпкой для критиков белорусской музыки. Эклектика эклектика и ещё раз эклектика, замешенная на прекрасном вкусе.