Алексей Айги и Ансамбль 4’33”: «И в школу не пойдем»

31 августа в московском клубе «16 Тонн» Алексей Айги и Ансамбль 4’33” проводят уходящее лето концертом с символическим названием «И в школу не пойдём». Сам Алексей в своем блоге на Facebook отметил, что «ожидаются танцы».



Алексей Айги - ведущий российский композитор, обладатель всех российских кинематографических премий, автор музыки более чем к 60 картинам в России и за рубежом. Среди самых известных работ — «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Испытание» Александра Котта, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, «Орда» Андрея Прошкина. Кроме того, Айги - автор саундтреков к легендарным немым фильмам в рамках проекта «Немое кино - живая музыка»: «Дом на Трубной» и «Девушка с коробкой» Бориса Барнета, «Метрополис» Фрица Ланга, «Кукла» Эрнста Любича, «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине.



Ансамбль 4’33”, основанный в 1994 году, представляет собой гибрид камерного оркестра и рок-группы. Он выступает как на клубных, так и на больших академических площадках. Так, в 2015 и 2016 годах при полном аншлаге в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялись концерты «Курёхин и Айги в консерватории».



Начало: 20.00



Адрес: Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, м.Улица 1905 года

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