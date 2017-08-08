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Отель St. Regis открывает серию джазовых вечеров

08.08.2017


Отель St. Regis открывает серию джазовых вечеров
Отель St. Regis Москва Никольская представляет:
серия джазовых вечеров
“Jazz in Motion в отеле St. Regis”

16 августа (среда) 2017

Открытие “Jazz in Motion в отеле St. Regis”

Ретро-джаз проект Real Jam

Начало в 19.00

Сердце отелей St. Regis – традиции высочайшего качества, стиля и роскоши, элегантность во всем и открытость новому. Именно эти принципы бренда воплощает серия концертов «Легенды джаза в St. Regis», которая проходит в отелях St. Regis по всему миру и знакомит зрителей с мировыми звездами нового поколения джазовых музыкантов и молодыми талантливыми исполнителями, современным джазом и авторскими интерпретациями легендарных композиций.

В Москве эту традицию принимает серия джазовых вечеров “Jazz in Motion в отеле St. Regis” с участием московских джазовых музыкантов. Партнером проекта выступает продюсерская компания tMotion, которая более 9 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.

В незабываемую эру джаза отель St. Regis New York был роскошным местом, принимавшим концерты самых ярких и уникальных звезд джаза, таких как Каунт Бейси, Бадди Рич и Дюк Эллингтон. Именно здесь в 1927 состоялось грандиозное открытие роскошного «Бального зала на крыше» на 500 гостей, где в то время высшее общество Нью-Йорка слушало джаз. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью бренда St. Regis.

Сейчас спустя столетие это богатое музыкальное наследие продолжается в серии концертов «Легенды джаза в St. Regis» в более чем 60 отелях St. Regis по всему миру. Джазовые саундтреки постоянно звучат в отелях и на курортах St. Regis. В мировой серии «Легенды джаза в St. Regis» выступали такие звезды как Дайана Кролл, Ахмад Джамаль, Джон Батист, Кристиан Макбрайд, Грегори Портер и др.

Осенью 2016 года и Москва присоединилась к культовой истории – в отеле «St. Regis Москва Никольская» выступил лауреат престижных премий, британский певец, пианист и автор песен Джейми Каллум - амбассадор бренда St.Regis.

Официальное открытие джазовых вечеров “Jazz in Motion в отеле St. Regis” состоится 16 августа 2017 с участием популярного джаз-бэнда Real Jam, передающего все очарование джазовой эпохи в самых любимых и по-настоящему «легендарных» композициях. Три вокалистки и пять инструменталистов возрождают традиции старого американского джаза и переносят слушателя во времена чёрно-белого кино, элегантных нарядов, биг-бэндов и виниловых пластинок. В репертуаре группы — песни, которые вошли в «золотой» фонд всемирной музыкальной истории, а также песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации.

Джазовые вечера “Jazz in Motion в отеле St. Regis” открыты для всех желающих и будут проходить ежемесячно в отеле St. Regis Москва Никольская.

16 августа 2017 / начало в 19.00
St. Regis Москва Никольская / ул. Никольская, 12

страна
Россия
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