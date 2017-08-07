Летний джаз-2017 в Клину - "Джаз на букву b"



13 августа 2017 года состоится очередное мероприятие культурно- просветительного проекта «Джаз в Клину» - концерт «Джаз на букву b» (Летний джаз-2017) новой концертной серии «Азбука джаза». Место проведения - кафе «Шахматы» (г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж. Начало в 18.00 часов. Вход свободный.



В программу концерта включены популярные джазовые произведения, названия которых начинаются на английскую букву b. Концерт пройдет в двух отделениях. Участники концерта: бас-гитарист Вадим Гарев (г. Солнечногорск), барабанщик Александр Кубышкин (Сергиев Посад), пианист Игорь Островский (Сергиев Посад), певица Антонина Спиридонова (Москва), певец Михаил Спиридонов (Солнечногорск), гитарист Иван Стручков (Москва), певица Марина Стручкова (Москва), перкуссионист Александр Тупицын (Сергиев Посад) и другие. Специальный гость – талантливый саксофонист, композитор, аранжировщик, продюсер, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, музыкант со своей личностной манерой исполнения, подчеркнутой красивым тембром инструмента, Никита Кана (Москва).



Основные мероприятия проекта «Джаз в Клину»:



• Осенний джем-2013 (27 октября 2013 года, г. Клин, ул. Радищева, д. 1А, ДК «Майданово»)



• Зимний джем-2014 (16 февраля 2014 года, г. Клин, ул. Радищева, д. 1А, ДК «Майданово»)



• Весенний джем-2014 (25 мая 2014 года, г. Клин, ул. Радищева, д. 1А, ДК «Майданово»)



• Фестиваль «Джаз в Клину-2014» (30 августа 2014 года, г. Клин, Сестрорецкий парк, open-air в рамках празднования Дня Клина)



• Весенний джем-2015 (29 марта 2015 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы») Некоммерческий культурно-просветительный проект «ДЖАЗ В КЛИНУ» +7-926-632-99-35;



• Летний джаз-2015 - концерт «Великая депрессия. Золотая пора американского джаза» тематической серии «Век джаза» (26 июля 2015 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Осенний джаз-2015 - концерт «Джазовая музыка Нового Орлеана и Чикаго первой трети ХХ века» тематической серии «Век джаза» (11 октября 2015 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Зимний джаз-2016 - концерт «Джазовая музыка 30-39 годов ХХ века» тематической серии «Век джаза» (14 февраля 2016 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Весенний джаз-2016 - концерт «Джазовая музыка 40-49 годов ХХ века» тематической серии «Век джаза» (22 мая 2016 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Летний джаз-2016 - концерт «Джазовая музыка 50-59 годов ХХ века» тематической серии «Век джаза» (28 августа 2016 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы») • Осенний джаз-2016 – концерт «Джазовая музыка 60-69 годов ХХ века» тематической серии «Век джаза» (20 ноября 2016 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Зимний джаз-2017 – концерт «Джазовая музыка 70-х годов ХХ века +» тематической серии «Век джаза» (19 февраля 2017 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»)



• Весенний джаз-2017 – концерт «Джаз на букву a» тематической серии «Азбука джаза» (21 мая 2017 года, г. Клин, Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я», 2 этаж, кафе «Шахматы»).



В перечисленных мероприятиях участвовали джазовые коллективы и исполнители из Клина, Высоковска, Солнечногорска, пос. Андреевка Солнечногорского района, Сергиева Посада, Москвы, Тулы и Александрова. Они собирали, в зависимости от площадок, от 100 до 1000 зрителей и широко освещались в клинских и областных СМИ. Дополнительные мероприятия проекта «Джаз в Клину» - концерты отдельных джазовых коллективов и исполнителей на различных городских площадках. В их числе первый в истории Клина концерт зарубежных джазовых музыкантов – швейцарского фортепианного трио VEIN в клинском МДЦ «Стекольный» 15 октября 2015 г. и концерт российско-американского коллектива Jon Davis Trio в концертном зале Государственного мемориального музыкального музея- заповедника П. И. Чайковского в Клину 7 марта 2017 г.



Некоммерческий культурно-просветительный проект «Джаз в Клину» реализуется с 2013 года. Его основные цели - популяризация джаза, как разновидности музыкально-импровизационного искусства, развитие джазовой музыки, активизация и расширение творческой деятельности, налаживание и укрепление культурных связей, формирование доступной городской джазовой среды, организация плодотворного досуга населения, ознакомление его с историей джаза и современными джазовыми исполнителями. В 2015 году проект «Джаз в Клину» стал лауреатом премии «Наше Подмосковье».



страна

Россия

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