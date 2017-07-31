August Open в Минске



Это будет обычный концерт, на котором среди вас будут необычные люди... Четыре часа непрерывного опыта взаимодействия с музыкой—и между собой.



Главная сцена:

Drum Ecstasy

Naka Piano

Travm

Masque Noir feat. Илья Син

Buben - Naruszewicz - Baisan



Электронная сцена:

Aortha

Kritchev vs. Ban

Antara

Артем Атрашевский



Открытие выставки Михаила Булича "Стена"



Вход—5 (пять!) руб.



Третий год культурно-интеграционный проект «Открытый Август» объединяет обычных и особенных людей—жителей психоневрологического дома-интерната №3.

Мы все знаем, что где-то рядом живут люди, оказавшиеся в силу ряда причин в том месте, где никто бы не захотел оказаться. Ни при каких условиях. Оказавшиеся в абсолютном одиночестве, потерявшие социальные позиции и зачастую самих себя. Цель нашего проекта—вернуть жителей дома-интерната в город, вернуть их нам и самим себе. Вернуть их обратно.

Мы объединяем тех, кто одинаково слышит музыку, одинаково переживает театральное действо и готов видеть и чувствовать со всей данной ему непосредственностью. Мы стараемся показать, что между нами всеми нет существенной разницы, что большинство социальных барьеров между обычными и необычными людьми созданы искусственно. Именно искусство способно разрушить эти бессмысленные преграды. В наших силах их преодолеть.

Уже который год во время проекта музыканты и художники Минска доказывают, что нет ничего невозможного. И человек с синдромом Дауна может спеть в грайндкор-группе, жители дома- интерната могут увидеть Бастера Китона под ночным небом и услышать музыку одного из лучших композиторов Беларуси. Если вы хотите сотворить чудо—всего лишь придите и будьте с нами. В августе дом-интернат превращается просто в одну из культурных площадок города. Не больше и не меньше.



4 августа 2017 года



19-00 - 23-00



Многофункциональное пространство ВЕРХ



Куйбышева, 22



страна

Беларусь

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