August Open в Минске

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

August Open в Минске

31.07.2017


August Open в Минске
Это будет обычный концерт, на котором среди вас будут необычные люди... Четыре часа непрерывного опыта взаимодействия с музыкой—и между собой.

Главная сцена:
Drum Ecstasy
Naka Piano
Travm
Masque Noir feat. Илья Син
Buben - Naruszewicz - Baisan

Электронная сцена:
Aortha
Kritchev vs. Ban
Antara
Артем Атрашевский

Открытие выставки Михаила Булича "Стена"

Вход—5 (пять!) руб.

Третий год культурно-интеграционный проект «Открытый Август» объединяет обычных и особенных людей—жителей психоневрологического дома-интерната №3.
Мы все знаем, что где-то рядом живут люди, оказавшиеся в силу ряда причин в том месте, где никто бы не захотел оказаться. Ни при каких условиях. Оказавшиеся в абсолютном одиночестве, потерявшие социальные позиции и зачастую самих себя. Цель нашего проекта—вернуть жителей дома-интерната в город, вернуть их нам и самим себе. Вернуть их обратно.
Мы объединяем тех, кто одинаково слышит музыку, одинаково переживает театральное действо и готов видеть и чувствовать со всей данной ему непосредственностью. Мы стараемся показать, что между нами всеми нет существенной разницы, что большинство социальных барьеров между обычными и необычными людьми созданы искусственно. Именно искусство способно разрушить эти бессмысленные преграды. В наших силах их преодолеть.
Уже который год во время проекта музыканты и художники Минска доказывают, что нет ничего невозможного. И человек с синдромом Дауна может спеть в грайндкор-группе, жители дома- интерната могут увидеть Бастера Китона под ночным небом и услышать музыку одного из лучших композиторов Беларуси. Если вы хотите сотворить чудо—всего лишь придите и будьте с нами. В августе дом-интернат превращается просто в одну из культурных площадок города. Не больше и не меньше.

4 августа 2017 года

19-00 - 23-00

Многофункциональное пространство ВЕРХ

Куйбышева, 22

страна
Беларусь
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
17.07.2017Джазовый оркестр Гленна Миллера выступит в Минске
22.06.201715-летний гитарист из Минска завершит «Джазовые вечера 2017»
15.05.2017Дмитрий Токарев и проект N.O.I.R. в Минске
12.03.2017Stereoforum Videopoetry в минском Café Hraj
24.10.20161 декабря "Барабанный бит" возвращается в Минск
20.06.2016Проект Klarneton собрал собственный Panoptykum
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com