3 августа в музее Вадима Сидура - концерт «ELEKTRO-SCHNIT / ЭЛЕКТРО-ШНИТ»

3 августа 2017 года в Музее Вадима Сидура в Москве состоится концерт «ELEKTRO-SCHNIT / ЭЛЕКТРО-ШНИТ», посвященный памяти А. Шнитке. В исполнении Марал Якшиевой (фортепиано), Лидии Кавиной (терменвокс) и Алексея Чичилина (гитара) прозвучат как сочинения классика отечественной музыки ХХ века, так и Ж.М. Равеля, А. Пьяццоллы, Ф. Пуленка, М. Науменко, а также импровизация-озвучка к немому фильму 1912 года Я. Протазанова и Е. Тиман «Уход Великого старца», посвященному последним годам жизни Льва Толстого.



Лидия Кавина окончила композиторское отделение Московской консерватории. Игре на терменвоксе обучалась у Льва Сергеевича Термена. Последние годы живет в Оксфорде, но продолжает плодотворное сотрудничество со многими композиторами Российской ассоциации электроакустической музыки, а также с «Термен-центром».



Марал Якшиева – композитор, концертирующая пианистка, педагог. Окончила с отличием Туркменскую национальную консерваторию по классам фортепиано и композиции, а также ассистентуру-стажировку при Московской консерватории. Произведения Якшиевой исполнялись в Европе, Азии, Африке и США. Участвовала в международных фестивалях современной и джазовой музыки в России, Австрии, Чехии, Франции, Узбекистане, Китае, Иране, а также являлась участницей международных мастер-классов, композиторских резиденций (Швеция, Люксембург, Нидерланды, США).



В качестве пианистки-импровизатора выступала в ансамбле с известными музыкантами среди которых: Роску Митчелл (саксофон, США), Томас Бакнер (баритон, США), Энтони Брэкстон (саксофон, США), Гренчо Иштван (саксофон, Венгрия), Маркус Штокхаузен (труба, Германия), Тара Бауман (кларнет, Нидерланды), Гюнтер Зоммер и Клаус Кугель (перкуссия, Германия), Пятрас Вишняускас (саксофон, Литва), Лидия Кавина (терменвокс), Юрий Парфёнов (труба), Сергей Летов и Алексей Круглов (саксофоны) и др.



Алексей Чичилин совмещает классическое гитарное исполнительство с авангардом и свободной импровизацией. Лауреат и дипломант международных конкурсов классической гитары. Сотрудничает с множеством представителей авангардной сцены: Алексеем Кругловым, Романом Столяром, Антоном Колосовым, Яном Бедерманом и др. Постоянный участник ансамбля современной композиторской музыки KYMATIC.

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