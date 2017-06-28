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Перформанс и концерт импровизационной музыки «Private.Solo.Talk»

28.06.2017


Перформанс и концерт импровизационной музыки «Private.Solo.Talk»
7 июля в Музее Вадима Сидура состоится перформанс и концерт импровизационной музыки «Private.Solo.Talk» в исполнении композитора Дмитрия Бурцева (аккордеон, фортепиано, объекты). Во время перформанса слушателям будет предложено общение, совместное переживание звука без ожидаемого результата.

Дмитрий Бурцев – музыкант-экспериментатор из Москвы. Выпускник композиторского факультета Московской консерватории (класс В.Г. Тарнопольского), композитор, аккордеонист, импровизатор, саунд-артист. Участвовал в фестивале современной музыки «Другое пространство» (2014), проекте «Artинки с выставки» в рамках фестиваля современного театра NET (2014), проекте Бориса Юхананова «Золотой Осел» (2016). Студент Пятой Международной Академии молодых композиторов в городе Чайковский (2016). Среди исполнителей его музыки – Сергей Чирков, Наталья Пшеничникова, Владимир Горлинский, ансамбль «Студия Новой Музыки».

В 2016 году – со-куратор фестиваля импровизационной музыки «Set by set», который проходил в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Как импровизатор, выступал со многими представителями российской сцены свободной импровизации, среди которых Роман Столяр, Алексей Сысоев, Алексей Борисов, Катя Рекк, Юрий Яремчук, Владимир Горлинский и многие другие.

7 июля, 19:30

Музей Вадима Сидура, Москва, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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