видео 15-летний гитарист из Минска завершит «Джазовые вечера 2017»







Влад занимается музыкой с 8 лет. Сначала в музыкальной школе №18 (электрогитара), а затем в музыкальной школе №1 (классическая гитара), которую закончил в этом году. Преподавателем Влада является Виктор Самуилович Поярков, сейчас музыкант планирует поступать в колледж им. Глинки. Любимыми гитаристами Влад называет Стива Вая, Джорджа Бенсона и Джо Сатриани. Причем со Стивом Ваем он играл в Минске в 2013 году (см. фото).



– Идея фестиваля в этом году была в том, чтобы сохранить качественных иностранных хэдлайнеров, но сделать его более открытым: для публики с разными вкусами и для белорусских артистов, в том числе для молодых талантов. Это праздник для всех! Поэтому открывала его невероятная 7-летняя София Курлович, а закрывать будет талантливый 15-летний Влад Кучинский, которого мы нашли через конкурс заявок для финального джема, – отмечает Андрей Калина, музыкальный продюсер «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ».



Помимо Влада Кучинского в завершающем фестиваль джем-сейшене знаменитую пьесу «Караван» Эллингтона и Тизола исполнят все участники финального концерта, а также музыканты из разных городов Беларуси: Роман Волознев (вокал, Минск), Андрей Усков (гитара, Витебск), Андрей Теребеж (саксофон, Минск), Иван Борисов (гитара, Солигорск), Максим Лоскутов (тромбон, Минск), Евгений Казак (саксофон, Гомель), Сергей Жемчужный (тенор-саксофон, Могилев). Специальный гость джема – Заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Щерица (труба).



В заключительную субботу 24 июня в рамках «Джазовых вечеров» свои программы представят вокалист Клив Джонс (США), мультиинструменталист Набиль Хемир (Тунис), коллективы Premier Orchestra и Minsk Voices (Беларусь). Прозвучат стандарты из репертуара Нэта Кинга Коула, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Эллы Фитцджеральд, а также авторские композиции Клива Джонса, Набиля Хемира и Константина Горячего.



Начало концерта в 20:00. Вход свободный. Организаторами мероприятия в этом году выступают Мингорисполком, концертное агентство «4А-Ивент» и Белорусский союз музыкальных деятелей. Генеральный партнер фестиваля – ОАО «Банк БелВЭБ». Официальный перевозчик – такси «Пятница».



