ASET - акустический концерт-квартирник в Scenario Cafe



8 июня в уже полюбившемся гостям, уютном московском кафе "Scenario" пройдет легкий, по-настоящему летний концерт ASET. Певица и композитор ASET (Асет Самраилова), запомнившаяся зрителям по участию в популярных телевизионных проектах "Голос" и "Главная сцена", отличается не только необычными вокальными данными, но и яркими экстравагантными сценическими образами. За своеобразный стиль исполнения ее прозвали «Российской Алишей Кис» - необычный тембр голоса с «легкой хрипотцой» и природное обаяние Асет не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Певица регулярно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России и за рубежом как сольно, так и в составе собственного музыкального коллектива.



Этот акустический концерт-квартирник, станет отправной точкой в теплый летний сезон и создаст правильный ориентир на этот период. Обновленная программа, составленная из уже знакомых и полюбившихся авторских композиций певицы и известных популярных хитов в авторских аранжировках порадует не только близких друзей, знакомых с творчеством ASET, но и случайных гостей, зашедших чтобы приятно провести вечер в непринужденной атмосфере.



В рамках концерта так же пройдет выставка-презентация картин художницы Ники Тартаковской - члена Творческого союза художников России, полотна которой находятся в частных коллекциях, более чем в 10-ти стран мира! Стиль «Новая эра – New-Age» в котором работает художница, это духовно философское направление. Это не изображения религиозно-оккультных сюжетов, а намного глубже, это энергия Вселенной запечатлённая на холсте, это то, что питает обладателя полотна в стиле New-Age. И ценность полотна заключается не только в изображении, но и в энергетической насыщенности, качестве наполненной в полотно энергии. Алиса Величко



страна

Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 01.06.2017 Винный джаз фестиваль от Armas Estate

30.05.2017 Концерт на Манежной площади «Recollections»

24.05.2017 Сольный концерт Анны Бутурлиной в ЦДХ

05.05.2017 Концерт фортепианных пьес Йохана Линдвалла

28.04.2017 Концерт «PURBA» в Музее Вадима Сидура

24.04.2017 Концерт этно-группы "Альтанка"

