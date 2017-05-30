Концерт на Манежной площади «Recollections»



7 и 8 июня в Москве на Манежной площади в рамках проекта «Манеж. 200 лет» Дмитрий Курляндский и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представят музыкальную программу «Recollections».



В основу сочинения «Recollections» («Воспоминания») легла музыка Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии», которая исполнялась в Манеже в 1827 году, тогда концертом дирижировал сам Берлиоз.



В новой авторской версии одного из самых актуальных современных российских композиторов Дмитрия Курляндского эта музыка звучит в специально сочиненной интерпретации, превращающей ее в подобие «воспоминания о самой себе», музыка как будто доносится сквозь фильтр прошедшего времени, то частично исчезая, стираясь, то проявляясь в совершенно новом звучании.



Дмитрий Курляндский родился в Москве в 1976 году. Окончил Московскую консерваторию. Победитель международных конкурсов в Италии, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Австрии, России. Автор камерных, симфонических и оперных сочинений. Музыка Дмитрия Курляндского исполняется на концертах и фестивалях во всем мире известными музыкантами и коллективами. Музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский.



Московский ансамбль современной музыки был основан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии признанного лидера отечественной школы новой музыки Эдисона Денисова. МАСМ первым прорвал информационный вакуум и представил на Западе новейшую российскую музыку, а у нас – творчество современных зарубежных авторов. С 2005 года МАСМ является членом Международного общества современной музыки (International Society for Contemporary Music – ISCM) в составе Российской национальной секции. В 2009 году коллектив стал лауреатом АКЦИИ по поддержке российских театральных инициатив. В 2013 году МАСМ стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «эксперимент».



музыкальный стиль

академическая музыка

страна

Россия

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