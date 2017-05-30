Концерт на Манежной площади «Recollections»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Концерт на Манежной площади «Recollections»

30.05.2017


Концерт на Манежной площади «Recollections»
7 и 8 июня в Москве на Манежной площади в рамках проекта «Манеж. 200 лет» Дмитрий Курляндский и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представят музыкальную программу «Recollections».

В основу сочинения «Recollections» («Воспоминания») легла музыка Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии», которая исполнялась в Манеже в 1827 году, тогда концертом дирижировал сам Берлиоз.

В новой авторской версии одного из самых актуальных современных российских композиторов Дмитрия Курляндского эта музыка звучит в специально сочиненной интерпретации, превращающей ее в подобие «воспоминания о самой себе», музыка как будто доносится сквозь фильтр прошедшего времени, то частично исчезая, стираясь, то проявляясь в совершенно новом звучании.

Дмитрий Курляндский родился в Москве в 1976 году. Окончил Московскую консерваторию. Победитель международных конкурсов в Италии, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Австрии, России. Автор камерных, симфонических и оперных сочинений. Музыка Дмитрия Курляндского исполняется на концертах и фестивалях во всем мире известными музыкантами и коллективами. Музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский.

Московский ансамбль современной музыки был основан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии признанного лидера отечественной школы новой музыки Эдисона Денисова. МАСМ первым прорвал информационный вакуум и представил на Западе новейшую российскую музыку, а у нас – творчество современных зарубежных авторов. С 2005 года МАСМ является членом Международного общества современной музыки (International Society for Contemporary Music – ISCM) в составе Российской национальной секции. В 2009 году коллектив стал лауреатом АКЦИИ по поддержке российских театральных инициатив. В 2013 году МАСМ стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «эксперимент».

музыкальный стиль
академическая музыка
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
05.06.2017ASET - акустический концерт-квартирник в Scenario Cafe
24.05.2017Сольный концерт Анны Бутурлиной в ЦДХ
05.05.2017Концерт фортепианных пьес Йохана Линдвалла
28.04.2017Концерт «PURBA» в Музее Вадима Сидура
24.04.2017Концерт этно-группы "Альтанка"
17.03.2017Благотворительный концерт Юрия Маркина
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com