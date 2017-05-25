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Танцы с бубном: народные инструменты в современном музыкальном ландшафте

25.05.2017


Танцы с бубном: народные инструменты в современном музыкальном ландшафте
Популярным языком и с аудио-примерами о том что такое дудук и жалейка. Как услышать народные инструменты в классической и современной музыке и как народные инструменты повлияли на поп-культуру, мы узнаем из лекции музыканта Ляли Кандауровой.

Какую роль играют народные инструменты в современном музыкальном ландшафте? Как эта роль менялась на протяжении ХХ века? Как выглядят и звучат жалейки, варган и колёсная лира? Нужны ли они — и зачем —профессиональному композитору? На беглый взгляд, народные инструменты представляют в основном этнографический интерес: они экзотичны, их голоса не на слуху, но функция сводится к обозначению национального колорита.

Прожив долгую жизнь в культуре, они аккумулировали массу смыслов, неожиданно работающих при соприкосновении с академическим искусством, и способны на гораздо большее, чем быть просто объектом туристического любопытства. Об этом и о том, как именно распоряжается этими смыслами современность, мы поговорим на лекции-рассказе, сопровождаемом аудио-иллюстрациями.

Участие: бесплатно, по регистрации

Лекция проводится в рамках цикла мероприятий T#culture Технопарка «Сколково». Адрес места проведения: Москва, территория Инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, 42, корпус 1

29 мая, 17.00 (Капсула Urban Art Nations)§

Марта Пакните

§

музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Россия
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