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"Джазовые вечера" у Ратуши - 2017

29.05.2017


Джазовые вечера у Ратуши - 2017
В этом году "Джазовые вечера" у Ратуши, цикл open air концертов, пройдут в Минске уже в пятый раз. Юбилейный сезон проекта стартует 10 июня, последующие концерты состоятся 17 и 24 июня. Главный организатор мероприятия по-прежнему Мингорисполком, главный спонсор - по-прежнему ОАО «Банк БелВЭБ», а вот программу вечеров в этот раз готовило концертное агентство «4А-Ивент». Начало всех концертов в 20-00, вход свободный.

Стартовав в 2013 году, «Джазовые вечера» бесспорно украсили культурную жизнь города и привлекли большое количество зрителей, многие из которых именно благодаря этому циклу концертов полюбили джаз. Программа этого года достаточно разнообразна, как по стилистике музыки, так и по географии участников.

10 июня выступит главный хэдлайнер проекта - американский гитарист Скотт Хендерсон. Он выступит в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера (бас) и Романа Лабайе (барабаны). Также на сцену выйдут: певец и мультиинструменталист Харрисон Янг (США/Нидерланды), этно-джазовый дуэт Agata (Беларусь), VIP-jazz Андрея Славинского.

17 июня свою программу представит бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили) в компании своего земляка, трубача Кристиана Кутюрруфо и барабанщика из Туркмении Назара Реджепова. Также зрителей ждет встреча с концертным оркестром Бориса Мягкова (Беларусь) и трио Константина Горячего» (Беларусь).

24 июня у Ратуши ждут американского вокалиста и композитора широкого профиля Кливленда Джонса, композитора, гитариста, лютниста и певца Набиля Хемира (Тунис), вокальный квартет Minsk Voices (Беларусь), Premier Orchestra (Беларусь).

страна
Беларусь
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