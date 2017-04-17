Алан Холдсуорт (1946-2017)

16 апреля 2017 года в своем доме в Висте, Калифорния на 71 году жизни скончался выдающийся британский гитарист Алан Холдсуорт (Allan Holdsworth). Это был уникальный музыкант, имевший немало поклонников-слушателей, но особенно ценимый коллегами-профессионалами. Холдсуорт оказал большое влияние на игру многих современных гитаристов. Он играл прог-рок, блюз, джаз, музыку фьюжн, и в любом стиле был близок к совершенству. Его отличал глубочайший профессионализм, великолепные теоретические знания и технические новинки в игре (он, в частности, одним из первых применил гитарные синтезаторы). Блюзмен Роббен Форд называл его «Колтрейном гитары». Журнал Guitar World писал, что по влиянию на других гитаристов он стоит в одном ряду с Чаком Берри, Джими Хендриксом и Эдди Ван Хэйленом.



Долгая карьера Холдсуорта в музыке продолжалась более сорока лет. За эти годы он играл в таких ансамблях, как Nucleus, Tempest, Soft Machine, The New Tony Williams Lifetime, Pierre Moerlen’s Gong, U.K., False Alarm, Level 42, сотрудничал с Жаном-Люком Понти, Биллом Брафордом, Чадом Вакерманом, написал несколько книг и составил солидную дискографию из своих сольных альбомов.



Леонид Аускерн

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