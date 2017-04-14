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Привидения "Тахелеса"

14.04.2017


Привидения Тахелеса
Пять лет назад прекратил свое существование культовый берлинский кунстхауз «Тахелес». Огромное обветшавшее здание в центре капиталистического мегаполиса притягивало толпы посетителей своей несравнимой ни с чем атмосферой творческой свободы – на самой границе с безумием. Ее создвали художники со всего мира – и не в последнюю очередь из Беларуси. Главные выставочные пространства арт-центра много лет занимали циклопические полотна Алеся Родина, а в рамках фестиваля “Дах” у “Тахелесе” стараниями его главного «мотора» Дмитрия Юркевича выступили несколько сотен белорусских авторов всевозможных направлений и жанров…

Казалось бы, такое место в мире может быть только одно, и повторить его никак не получится. Но … привидения «Тахелеса» как и раньше блуждают по Европе и, очень возможно, что они переберутся на ПМЖ именно в Минск!

Выставка Алеся Родина Global Warning/ Global Warming переехала из Берлина в арт-пространство «Верх», которое позиционирует себя именно как площадку для творческого эксперимента и неожиданного синтеза разных видов искусств. 28 апреля 2017 года здесь пройдет фест, который соберет беспрецедентно мощную обойму мэтров белорусского андерграунда. Это будет художественный трип продолжительностью в шесть часов! Две сцены! Более двадцати участников! Новые эксклюзивные проекты, звуковые и визуальные эксперименты, неожиданные творческие коллаборации, эпатажные перфомансы… Все это и должно создать ту вычурную смесь, которая поможет публике открыть путь к новой реальности.

«Окропить углы» и передать эстафету в Минск приедет один из создателей и бывший директор «Тахелеса» Мартин Райтер. Легенда немецкой контркультуры привезет свою выставку, прочтет лекцию и с удовольствием потусуется со всеми желающими. А хэдлайнером феста станет легенда белорусского независимого искусства – пластический театр Вячеслава Иноземцева InZhest с новым, как всегда, неожиданным перфомансом.

Список участников:

InZhest
Zartipo
Константин Мужев
Buben - Naruszewicz - Baisan
Александр Зайцев
Noizov Kov4eg
Aortha & Goron
Экзорцистичный Gesamtkunstwerk
Kritchev vs. Ban
Юрась Борисевич
Travm
Masque Noir feat. Ілья Син
Vesicatoria
Дмитрий Вишнев
Ольга Роговая
Antara
ISM
Ex-театр Eye
Евгений Рогозин
«Солнечный Сахалин»
Buben & Nasta Labada
DJ Pogodina
Арт-группа “Няхай”

Специальный гость Мартин Райтер

и, конечно, выставка Алеся Родина Global Warning / Global Warming

Многофункциональное арт-пространство ВЕРХ

Куйбышева, 22

Минск, Беларусь

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь, Германия
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