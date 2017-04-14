Привидения "Тахелеса"



Пять лет назад прекратил свое существование культовый берлинский кунстхауз «Тахелес». Огромное обветшавшее здание в центре капиталистического мегаполиса притягивало толпы посетителей своей несравнимой ни с чем атмосферой творческой свободы – на самой границе с безумием. Ее создвали художники со всего мира – и не в последнюю очередь из Беларуси. Главные выставочные пространства арт-центра много лет занимали циклопические полотна Алеся Родина, а в рамках фестиваля “Дах” у “Тахелесе” стараниями его главного «мотора» Дмитрия Юркевича выступили несколько сотен белорусских авторов всевозможных направлений и жанров…



Казалось бы, такое место в мире может быть только одно, и повторить его никак не получится. Но … привидения «Тахелеса» как и раньше блуждают по Европе и, очень возможно, что они переберутся на ПМЖ именно в Минск!



Выставка Алеся Родина Global Warning/ Global Warming переехала из Берлина в арт-пространство «Верх», которое позиционирует себя именно как площадку для творческого эксперимента и неожиданного синтеза разных видов искусств. 28 апреля 2017 года здесь пройдет фест, который соберет беспрецедентно мощную обойму мэтров белорусского андерграунда. Это будет художественный трип продолжительностью в шесть часов! Две сцены! Более двадцати участников! Новые эксклюзивные проекты, звуковые и визуальные эксперименты, неожиданные творческие коллаборации, эпатажные перфомансы… Все это и должно создать ту вычурную смесь, которая поможет публике открыть путь к новой реальности.



«Окропить углы» и передать эстафету в Минск приедет один из создателей и бывший директор «Тахелеса» Мартин Райтер. Легенда немецкой контркультуры привезет свою выставку, прочтет лекцию и с удовольствием потусуется со всеми желающими. А хэдлайнером феста станет легенда белорусского независимого искусства – пластический театр Вячеслава Иноземцева InZhest с новым, как всегда, неожиданным перфомансом.



Список участников:



InZhest

Zartipo

Константин Мужев

Buben - Naruszewicz - Baisan

Александр Зайцев

Noizov Kov4eg

Aortha & Goron

Экзорцистичный Gesamtkunstwerk

Kritchev vs. Ban

Юрась Борисевич

Travm

Masque Noir feat. Ілья Син

Vesicatoria

Дмитрий Вишнев

Ольга Роговая

Antara

ISM

Ex-театр Eye

Евгений Рогозин

«Солнечный Сахалин»

Buben & Nasta Labada

DJ Pogodina

Арт-группа “Няхай”



Специальный гость Мартин Райтер



и, конечно, выставка Алеся Родина Global Warning / Global Warming



Многофункциональное арт-пространство ВЕРХ



Куйбышева, 22



Минск, Беларусь



музыкальный стиль

авангард

страна

Беларусь, Германия

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