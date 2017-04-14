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В Москве отпразднуют юбилей Джо Хендерсона

14.04.2017


В Москве отпразднуют юбилей Джо Хендерсона
15 апреля в Москве в «Ресторане на Шаболовке» пройдет празднование юбилея известного во всем мире американского джазового саксофониста Джо Хендерсона (Joe Henderson). В апреле звезде джазовой сцены исполнилось бы 80 лет. На протяжении сорокалетней карьеры Хендерсон играл и записывался со многими из ведущих американских музыкантов своего времени. Джо принял участие в записи около тридцати альбомов, выпущенных студией Blue Note. Он сыграл значительную роль в создании многих знаковых альбомов, среди которых альбом Хорэса Сильвера «Song For My Father», оркестрованный альбом «The Prisoner» Герби Хэнкока, а также два авангардистских альбома Эндрю Хилла «Black Fire» и «Point of Departure». Постоянный лидер хит-парадов Джо Хендерсона в любой момент был готов импровизировать — как с сопровождением, так и без него, в любом из стилей - от хард-бопа до свободной формы. Его музыка всегда содержала массу совершенно новых идей и фраз. При этом саунд и стиль Хендерсона не изменились с середины 60-х годов.

По случаю празднования юбилея Джо Хендерсона оркестр Николая Семенова SV Band представит свою новую концертную программу, в которую вошли как авторские инструментальные композиции в стиле Disco и Pop Jazz, так и мировые джазовые хиты.

Композиции оркестра SV Band под руководством талантливого саксофониста Николая Семенова «Он ушел», «Карнавал» и «Лето и зима» звучат на Europa Plus, Love Radio «Дорожном радио» и «Радио Дача». Музыканты сочетают стили фанк, фьюжн, диско, смуз-джаз. Выступления SV Band – это путь от жарких латиноамериканских мелодий к культуре европейской — чарующему «белому» танцу. Николай Семенов (саксофон), Алексей Самарин (пиано), Евгений Панин (гитара), Павел Корчагин (электроконтрабас), Андрей Романика (барабаны) за последние несколько лет отыграли более 200 выступлений в городах России.

15 апреля, сбор гостей в 18:00.

Ресторан на Шаболовке (ул. Шаболовка, 31г)

Константин Филиппов

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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