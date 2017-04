Kaunas Jazz’ 2017: джазовый parade-alle

Один из крупнейших джазовых фестивалей Литвы Kaunas Jazz (даты проведения: 23-30 апреля 2017 года) не сбавляет обороты и в 26-ой год своего проведения снова привозит в Литву звезд джаза первой величины.



30 апреля концерт в огромной «Zalgiris Arena» (вместимостью от 11 до 15 тыс. зрителей) даст эталонная дива классического джазового вокала Дайана Ривз - многократная номинантка и обладательница Grammy.



Еще один джазовый Grammy-носец, что приедет в Каунас 28 апреля – трубач Николас Пейтон - утверждает, что он играет не джаз, а традиционную афроамериканскую музыку, как делал его кумир Луис Армстронг, к столетию которого Пейтон записал один из самых интересных своих альбомов «Dear Louis». В Каунасе музыкант выступит с певицей Сабиной Мустаевой из Узбекистана, у нас известной как победительница детского «Голоса», а в Европе – триумфом на конкурсе Riga Jazz Stage’ 2016.



Выходя за границы города, Kaunas Jazz представит в Вильнюсе концерт харизматичного американского вокалиста Грегори Портера (25 апреля в Compensa Concert Hall), получившего в этом году свой второй Grammy за альбом «Take Me to the Alley».



Полная программа семидневного джазового фестиваля доступна на сайте www.kaunasjazz.lt



Настасья Костюкович

