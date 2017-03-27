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Международный джазовый фестиваль BIG SKY-2017







С 10 марта по 10 мая на сайте Конкурса



Особенность и привлекательность конкурса состоит в том, что Big Sky –это единственный конкурсный проект, где в состав жюри входят представители всех направлений музыкального менеджмента мирового уровня: продюсеры, промоутеры, главы рекорд компаний, дистрибьюторы музыкальной продукции, главы концертно-фестивальных агентств, джазовых клубов, концертные директора и агенты.



И что еще важно? Участие в конкурсе Big Sky не требует финансовых вложений конкурсантов.



В работе жюри конкурса в этом году примут участие ярчайшие звезды мирового джаза, такие как американский гитарист, обладатель премии Грэмми Ли Ритенаур и американский саксофонист Эрик Мариенталь.



Конкурс JazzBigSky, созданный джазменом и арт-директором Алексеем Колосовым, за плечами которого множество громких международных джазовых фестивалей - это совершенно новый формат для поддержки одаренных музыкантов, первая в мире площадка для прямого контакта и представления талантливых новичков джаза мировому джазовому менеджменту.



Для победителей конкурса JazzBigSky 2017 на Ваших глазах откроются множество дверей, они будут услышаны на самых престижных сценах.



Премии на этот раз разыгрываются по четырем номинациям:



- лучший инструменталист



- лучший ансамбль



- лучший вокалист



- лучший композитор



Главные призы:



1. Участие в Международном джазовом фестивале в Сопоте.



2. Запись сборного диска «BigSky-2016-2017»



3. Контракт на год с продюсерским агентством



4. Участие в концертном туре



5. Участие в выставке «BigSky-2018»



25-26 мая, 1-2 июня состоятся грандиозные финальные гала-концерты Второго Международного конкурса молодых джазовых музыкантов «BIGSKY 2017» при участии в Международном жюри профессионалов со всего мира, в том числе, ярчайших звезд американского джаза Ли Ритенаура и Эрика Мариенталя, а также представителей мировой джазовой индустрии, продвигающих джазовых исполнителей на мировые сцены, 1 и 2 июня – финальные программы гала-концертов будут тематически связаны с кинематографом. Зрителей ждет много сюрпризов.



Для победителей конкурса JazzBigSky 2017 на Ваших глазах откроются множество дверей, они будут услышаны на самых престижных сценах.



О предыдущем Первом конкурсе Big Sky-2016



Первый Международный конкурс молодых джазовых исполнителей "BIG SKY" состоялся в 2016 году и выявил огромную заинтересованность в подобном мероприятии в профессиональной джазовой среде России и Европы. В конкурсе приняли участие музыканты из 30 стран. Допущены до финала и приняли участие представители 15 стран.



По итогам первого года работы победители конкурса выступили в Международном фестивале "COSTADELJAZZ" в Испании и играли на одной сцене со звездами американского и европейского джаза, такими как Эрик Мариенталь, Брайен Бромберг, Анджей Ягоджински, Кен Пепловски и др.. Состоялось сотрудничество молодых музыкантов с европейскими промоутерами и рекорд-компаниями.



ВЫСКАЗЫВАНИЯ



победителей I Международного конкурса молодых джазовых исполнителей



«BIG SKY – 2016»



«Выступить за пределами России много лет было для меня несбыточной мечтой. Я не знал, какое чудо должно было случиться, чтобы эта мечта осуществилась. Этим чудом стал конкурс BigSky. Я победил и поехал на международный джазовый фестиваль в Испании. Я увидел на сцене Мариенталя, Бромберга, Ягоджински, Кена Пепловски. Я выступил с ними на одной сцене. Это был лучший мастер-класс в моей жизни. BigSky – это то, что нужно талантливым музыкантам из глубинки»!



Андрей Константинов (Россия), Победитель в номинации «Солист-инструменталист»



«Знаете, как бывает сложно начинающим музыкантам? Ты бегаешь со своими дисками за каждым продюсером, ты просишь послушать записи и дать шанс. Но даже если твой диск возьмут, не факт что прослушают... Я заинтересовался конкурсом Big Sky, как только ознакомился с составом жюри: продюсеры из Германии и Польши, звуко-записывающая компания, концертные и фестивальные агентства. Это был настоящий шанс, и мы его не упустили. Мы победили и получили множество предложений».



Лайош Тот Трио (Венгрия), Победитель в номинации «Ансамбль»



«Очень интересно вышло с конкурсом Big Sky. У нас в Германии проходит знаменитая джаз-выставка Jazzahead . Это крутая выставка, где можно себя презентовать перед продюсерами, но для малоизвестных и начинающих музыкантов участие стоит очень дорого. Так вот, на московском конкурсе в составе жюри был глава Jazzahead, и я, как победитель, получил от него специальный приз – участие в этой выставке».



Эрик Лейфтхойзер (Германия), Победитель в номинации «Вокалист»







ВЫСКАЗЫВАНИЯ



членов жюри I Конкурса молодых джазовых исполнителей «BIGSKY -2016»





«Очень сложно придумать новый музыкальный формат, вроде, все давно существует. Но Big Sky – это абсолютно новый подход. Это, действительно, один из самых результативных и перспективных проектов на сегодня. Это то, что нужно и начинающим музыкантам и продюсерской среде».







Кшиштов Карвач (Krzysztof Karwasz)



Глава звукозаписывающей компании Soliton. (Польша)



Член жюри Big Sky 2016



« Я рад принять участие в таком грандиозном проекте. Это тот формат, который необходим не только в России, но и во всем мире. Моя компания обязательно воспользуется возможностями, которые открывает перед нами конкурс Big Sky – мы начнем сотрудничество с конкурсантами и победителями. Это новые перспективы для международного джазового сотрудничества».



Ян Фриц (Jan Fritz).



Глава концерна Jazz Media



Член жюри Big Sky 2016, учредитель спец приза от компании Jazz Media



«Алексей Колосов – автор проекта, сделал великую вещь. Проблема, которую он собрался решить, актуальна везде, у нас в Польше в том числе. Конкурс несомненно станет одним из важных джазовых событий . И я горжусь, что причастна к этому проекту».



Божена Урыга (Bozena Uryga)



Глава звукозаписывающей компании BCD RECORDS



Член жюри Big Sky 2016, учредитель спец приза



« Искренне рад за молодых музыкантов, для которых, благодаря конкурсу открываются множество дверей. Сейчас нужно сделать все, чтобы конкурс стал ежегодным и охватил больше стран».



Фридхельм Шульц (Fridhelm Shultz)



Генеральный директор студии HGBS,

Председатель Джазового союза Баден-Вюртемберг.

Член жюри Big Sky 2016



«У нас огромное количество талантливой молодежи, много ярких самобытных джазовых музыкантов. Но, увы, их талант не гарантирует легкую карьеру и популярность. Джазовым исполнителям заявить о себе очень сложно. У нас нет джазовых продюсеров, концертных директоров, нет продюсерских агентств, организующих джазовые концерты в России и за рубежом. Возможно, я взялся за одну из самых сложных проблем, но уверен, конкурсный проект, который я придумал и воплощаю в жизнь, поможет если не всем, то очень многим джазовым музыкантам пробиться на мировую сцену».



Алексей Колосов



Председатель жюри



Член жюри Big Sky 2016







Ольга Дейнека В эти дни в Москве стартует Второй Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «Big Sky-2017» !С 10 марта по 10 мая на сайте Конкурса www.jazzbigsky.com идет онлайн прием заявок конкурсантов и прослушивание самых ярких, интересных начинающих джазменов.Особенность и привлекательность конкурса состоит в том, что Big Sky –это единственный конкурсный проект, где в состав жюри входят представители всех направлений музыкального менеджмента мирового уровня: продюсеры, промоутеры, главы рекорд компаний, дистрибьюторы музыкальной продукции, главы концертно-фестивальных агентств, джазовых клубов, концертные директора и агенты.И что еще важно? Участие в конкурсе Big Sky не требует финансовых вложений конкурсантов.В работе жюри конкурса в этом году примут участие ярчайшие звезды мирового джаза, такие как американский гитарист, обладатель премии Грэмми Ли Ритенаур и американский саксофонист Эрик Мариенталь.Конкурс JazzBigSky, созданный джазменом и арт-директором Алексеем Колосовым, за плечами которого множество громких международных джазовых фестивалей - это совершенно новый формат для поддержки одаренных музыкантов, первая в мире площадка для прямого контакта и представления талантливых новичков джаза мировому джазовому менеджменту.Для победителей конкурса JazzBigSky 2017 на Ваших глазах откроются множество дверей, они будут услышаны на самых престижных сценах.Премии на этот раз разыгрываются по четырем номинациям:- лучший инструменталист- лучший ансамбль- лучший вокалист- лучший композиторГлавные призы:1. Участие в Международном джазовом фестивале в Сопоте.2. Запись сборного диска «BigSky-2016-2017»3. Контракт на год с продюсерским агентством4. Участие в концертном туре5. Участие в выставке «BigSky-2018»25-26 мая, 1-2 июня состоятся грандиозные финальные гала-концерты Второго Международного конкурса молодых джазовых музыкантов «BIGSKY 2017» при участии в Международном жюри профессионалов со всего мира, в том числе, ярчайших звезд американского джаза Ли Ритенаура и Эрика Мариенталя, а также представителей мировой джазовой индустрии, продвигающих джазовых исполнителей на мировые сцены, 1 и 2 июня – финальные программы гала-концертов будут тематически связаны с кинематографом. Зрителей ждет много сюрпризов.Для победителей конкурса JazzBigSky 2017 на Ваших глазах откроются множество дверей, они будут услышаны на самых престижных сценах.Первый Международный конкурс молодых джазовых исполнителей "BIG SKY" состоялся в 2016 году и выявил огромную заинтересованность в подобном мероприятии в профессиональной джазовой среде России и Европы. В конкурсе приняли участие музыканты из 30 стран. Допущены до финала и приняли участие представители 15 стран.По итогам первого года работы победители конкурса выступили в Международном фестивале "COSTADELJAZZ" в Испании и играли на одной сцене со звездами американского и европейского джаза, такими как Эрик Мариенталь, Брайен Бромберг, Анджей Ягоджински, Кен Пепловски и др.. Состоялось сотрудничество молодых музыкантов с европейскими промоутерами и рекорд-компаниями.Глава концерна Jazz MediaЧлен жюри Big Sky 2016, учредитель спец приза от компании Jazz MediaГлава звукозаписывающей компании BCD RECORDSЧлен жюри Big Sky 2016, учредитель спец призаГенеральный директор студии HGBS,Председатель Джазового союза Баден-Вюртемберг.Член жюри Big Sky 2016Председатель жюри



страна

Россия

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