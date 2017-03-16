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Концерт Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers

16.03.2017


Концерт Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers
6 апреля в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца состоится большой весенний концерт Jazz Dance Orchestra - родоначальника стиля поп-джаз в России и единственного коллектива, в чьем репертуаре органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор.

Основу творчества музыкантов составляют необычные джазовые обработки известных композиций - от зарубежных хитов до русских народных песен. Знакомые мелодии в исполнении Jazz Dance Orchestra каждый раз обретают новую жизнь и оригинальное звучание. Поэтому не удивительно, что коллектив, благодаря своему богатому репертуару, музыкальному профессионализму и неизменной самоиронии, завоевывает сердца самой разнообразной публики по всему миру.

Jazz Dance Orchestra, существующий с 2004 года, успешно выступает на лучших концертных площадках России и за рубежом, собирая полные залы преданных поклонников, участвует в международных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Джаз», «Джаз в саду Эрмитаж», «Джаз Коктебель», Джазовый фестиваль во Владивостоке и многих других. Также коллектив является гостем популярных телевизионных проектов и радиошоу. В течение трех лет оркестр был участником шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, где под его сопровождение пели Иван Ургант, Александр Розенбаум, Александр Градский и др., а так же являлся резидентом «Салтыков-Щедрин шоу» на телеканале НТВ. Сегодня композиции Jazz Dance Orchestra можно услышать в эфире топовых российских джазовых и лаундж радиостанций.

Интересно, что коллектив не в первый раз выступает на сцене Кремлевского Дворца – в марте 2016 года в этом же концертном зале состоялась презентация второго студийного альбома Jazz Dance Orchestra под названием «Джазовый хоровод».

6 апреля гостей и поклонников Jazz Dance Orchestra ждет обновленная к весне музыкальная программа, выступление специальных гостей и конечно, множество сюрпризов и подарков. Вечер, проведенный в одном из лучших концертных залов Москвы под звуки любимых композиций в исполнении одного из самых известных джаз-бэндов страны, подарит слушателям весеннее настроение и оставит только светлые и приятные воспоминания.

06 апреля 2017 года Государственный Кремлевский Дворец (дипломатический зал) (Москва, ул. Воздвиженка, д. 1) Начало в 19:00 Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers

страна
Россия
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