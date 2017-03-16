Концерт Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers



6 апреля в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца состоится большой весенний концерт Jazz Dance Orchestra - родоначальника стиля поп-джаз в России и единственного коллектива, в чьем репертуаре органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор.



Основу творчества музыкантов составляют необычные джазовые обработки известных композиций - от зарубежных хитов до русских народных песен. Знакомые мелодии в исполнении Jazz Dance Orchestra каждый раз обретают новую жизнь и оригинальное звучание. Поэтому не удивительно, что коллектив, благодаря своему богатому репертуару, музыкальному профессионализму и неизменной самоиронии, завоевывает сердца самой разнообразной публики по всему миру.



Jazz Dance Orchestra, существующий с 2004 года, успешно выступает на лучших концертных площадках России и за рубежом, собирая полные залы преданных поклонников, участвует в международных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Джаз», «Джаз в саду Эрмитаж», «Джаз Коктебель», Джазовый фестиваль во Владивостоке и многих других. Также коллектив является гостем популярных телевизионных проектов и радиошоу. В течение трех лет оркестр был участником шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, где под его сопровождение пели Иван Ургант, Александр Розенбаум, Александр Градский и др., а так же являлся резидентом «Салтыков-Щедрин шоу» на телеканале НТВ. Сегодня композиции Jazz Dance Orchestra можно услышать в эфире топовых российских джазовых и лаундж радиостанций.



Интересно, что коллектив не в первый раз выступает на сцене Кремлевского Дворца – в марте 2016 года в этом же концертном зале состоялась презентация второго студийного альбома Jazz Dance Orchestra под названием «Джазовый хоровод».



6 апреля гостей и поклонников Jazz Dance Orchestra ждет обновленная к весне музыкальная программа, выступление специальных гостей и конечно, множество сюрпризов и подарков. Вечер, проведенный в одном из лучших концертных залов Москвы под звуки любимых композиций в исполнении одного из самых известных джаз-бэндов страны, подарит слушателям весеннее настроение и оставит только светлые и приятные воспоминания.



06 апреля 2017 года Государственный Кремлевский Дворец (дипломатический зал) (Москва, ул. Воздвиженка, д. 1) Начало в 19:00 Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers



страна

Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 10.03.2017 Ретро-джаз проект Real Jam в клубе ДуровЪ

09.03.2017 DPH JAZZ: Алина Ростоцкая & Jazzmobile

02.03.2017 Татьяна Михина: Woman in Love

22.02.2017 JazzWeek: Терелл Стаффорд – король февраля

18.02.2017 Jazzy Funky Dorn - live-альбом Ивана Дорна

04.02.2017 Vinterjazz 2017

