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Мастер-класс "Саксофон в современной музыке"

10.03.2017


Мастер-класс Саксофон в современной музыке
В конце марта в Москву приезжает замечательный саксофонист Евгений Новиков с интенсивной программой мастер-классов и лекций о европейской школе и современном репертуаре для саксофона.

Даты: 21 - 24 марта 2017 года

Место проведения: "Башмет Центр" (Москва, ул. Б.Полянка, д. 45), Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (Москва, Проспект Мира, д. 20, корп. 1).

Место проведения может измениться – следите за обновлениями.

Стоимость: от 6000 руб.

В 2017 году Дирекция образовательных программ запускает новый образовательный формат – интенсивные курсы для музыкантов.

Мастера с мировым именем приедут в Москву на несколько дней, чтобы провести мастер-классы, лекции и круглые столы для исполнителей на различных инструментах. В программе также запланирован совместный концерт преподавателя и слушателей.

Серия интенсивов открывается творческой школой, посвященной исполнительству на саксофоне, приглашенным преподавателем которой станет один из ведущих саксофонистов молодого поколения Евгений Новиков, работающий в России, Нидерландах, Франции. Программа интенсива включает в себя индивидуальные мастер-классы, лекцию и круглый стол, посвященные европейской школе и современному репертуару для саксофона, а также вечерний концерт для участников программы.

Предусмотрены два формата посещения мастер-класса: участник (включены 2 академических часа индивидуальных занятий с педагогом) и слушатель. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации или сертификат установленного образца.

Преподаватель:

Евгений Новиков – саксофонист, выпускник Амстердамской консерватории (с отличием), Парижской Национальной Консерватории музыки и танца, ученик Николя Проста, Винсента Давида и Арно Борнкампа, лауреат престижных международных конкурсов: пятого международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (Динант, Бельгия, 2010) и Международного конкурса саксофонистов (Дрё, Франция, 2012), победитель II Всероссийского Музыкального Конкурса (2016).

Евгений Новиков принимал участие в музыкальных фестивалях и концертных программах в России, странах Европы и Азии, а также Латинской и Северной Америки. Сотрудничал с такими коллективами, как Гаагский Филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Нидерландов, Камерный оркестр Брюгге, Роттердамский Филармонический оркестр, Большой Симфонический Оркестр им. Чайковского, Ensemble Intercontemporain и другими. Евгений является одним из создателей и участником Кёрис-квартета, с которым получил 1 премию на Первом Международном Конкурсе квартетов саксофонов SaxOpen (Страсбург, Франция, 2015).

С 2014 года Евгений также сотрудничает с ансамблем современной музыки Insomnio (Утрехт, Нидерланды).

Программа:

21 марта (вторник)

14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем

19:00 - 20:30 – открытая лекция "Саксофон в современной музыке: тенденции и развитие"

Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1)

22 марта (среда)

14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем

Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1)

23 марта (четверг)

10:00 - 16:00 – мастер-классы с преподавателем

19:00 - 21:00 – вечерний концерт

Место проведения: Дом культуры и творчества "Башмет Центр" (ул. Б.Полянка, д. 45)

24 марта (пятница)

14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем

19:00 - 20:00 – круглый стол по теме "Европейская школа и современный репертуар для саксофона". Вопросы преподавателю.

Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1)

Условия участия:

Участие в индивидуальном мастер-классе и возможность посещения всех дней программы (включая концерт) - 7500 руб. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Посещение всех дней мастер-класса (включая концерт) без индивидуальной работы - 6000 руб. По итогам выдается сертификат слушателя.

Яна Головань

страна
Россия
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