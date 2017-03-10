Мастер-класс "Саксофон в современной музыке"



В конце марта в Москву приезжает замечательный саксофонист Евгений Новиков с интенсивной программой мастер-классов и лекций о европейской школе и современном репертуаре для саксофона.



Даты: 21 - 24 марта 2017 года



Место проведения: "Башмет Центр" (Москва, ул. Б.Полянка, д. 45), Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (Москва, Проспект Мира, д. 20, корп. 1).



Место проведения может измениться – следите за обновлениями.



Стоимость: от 6000 руб.



В 2017 году Дирекция образовательных программ запускает новый образовательный формат – интенсивные курсы для музыкантов.



Мастера с мировым именем приедут в Москву на несколько дней, чтобы провести мастер-классы, лекции и круглые столы для исполнителей на различных инструментах. В программе также запланирован совместный концерт преподавателя и слушателей.



Серия интенсивов открывается творческой школой, посвященной исполнительству на саксофоне, приглашенным преподавателем которой станет один из ведущих саксофонистов молодого поколения Евгений Новиков, работающий в России, Нидерландах, Франции. Программа интенсива включает в себя индивидуальные мастер-классы, лекцию и круглый стол, посвященные европейской школе и современному репертуару для саксофона, а также вечерний концерт для участников программы.



Предусмотрены два формата посещения мастер-класса: участник (включены 2 академических часа индивидуальных занятий с педагогом) и слушатель. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации или сертификат установленного образца. Преподаватель: Евгений Новиков – саксофонист, выпускник Амстердамской консерватории (с отличием), Парижской Национальной Консерватории музыки и танца, ученик Николя Проста, Винсента Давида и Арно Борнкампа, лауреат престижных международных конкурсов: пятого международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (Динант, Бельгия, 2010) и Международного конкурса саксофонистов (Дрё, Франция, 2012), победитель II Всероссийского Музыкального Конкурса (2016).



Евгений Новиков принимал участие в музыкальных фестивалях и концертных программах в России, странах Европы и Азии, а также Латинской и Северной Америки. Сотрудничал с такими коллективами, как Гаагский Филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Нидерландов, Камерный оркестр Брюгге, Роттердамский Филармонический оркестр, Большой Симфонический Оркестр им. Чайковского, Ensemble Intercontemporain и другими. Евгений является одним из создателей и участником Кёрис-квартета, с которым получил 1 премию на Первом Международном Конкурсе квартетов саксофонов SaxOpen (Страсбург, Франция, 2015).



С 2014 года Евгений также сотрудничает с ансамблем современной музыки Insomnio (Утрехт, Нидерланды). Программа: 21 марта (вторник)



14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем



19:00 - 20:30 – открытая лекция "Саксофон в современной музыке: тенденции и развитие"



Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1)



22 марта (среда)



14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем



Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1)



23 марта (четверг)



10:00 - 16:00 – мастер-классы с преподавателем



19:00 - 21:00 – вечерний концерт



Место проведения: Дом культуры и творчества "Башмет Центр" (ул. Б.Полянка, д. 45)



24 марта (пятница)



14:00 - 18:00 – мастер-классы с преподавателем



19:00 - 20:00 – круглый стол по теме "Европейская школа и современный репертуар для саксофона". Вопросы преподавателю.



Место проведения: Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (проспект Мира, д. 20, корп. 1) Условия участия: Участие в индивидуальном мастер-классе и возможность посещения всех дней программы (включая концерт) - 7500 руб. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Посещение всех дней мастер-класса (включая концерт) без индивидуальной работы - 6000 руб. По итогам выдается сертификат слушателя.



Яна Головань



страна

Россия

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